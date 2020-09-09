ЧВК Вагнера в Беларуси. Суд обязал СБУ открыть дело против Ермака – документ
Нардеп Арьев опубликовал фотографии судебных документов
Шевченковский суд обязал Службу безопасности открыть производство против главы офиса президента Андрея Ермака в связи с делом вагнеровцев. Об этом сообщил в Facebook народный депутат фракции Европейская солидарность Владимир Арьев.
"Только что Шевченковский суд обязал СБУ открыть производство по ст.111 (государственная измена) и 114 (шпионаж) относительно Ермака! Заявление подал Дмитрий Штанько. Дело связано со сливом операции по вагнеровцам", – написал депутат.
Арьев отметил, что группа нардепов продолжает требовать создания временной следственной комиссии в Верховной Раде.
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- 29 июля 2020-го под Минском задержали 33 наемника из ЧВК Вагнера. 12 августа Украина запросила у РБ выдачу наемников, но 14 августа Беларусь выдала их России.
- Бутусов написал, что украинские спецслужбы якобы разработали спецоперацию по выманиванию в ловушку боевиков ЧВК, но некий "крот" в Офисе президента ее сорвал.
- Президент Зеленский назвал эту информацию "бредом", а глава ОП Ермак заявил, что это - "дезинформационная атака, направленная на раскол украинского общества".
- Глава ГУР Буданов утверждает, что эта история - фейк спецслужб РФ. Отрицают участие в подобной спецоперации в СБУ и СВР. Экс-глава ГУР Бурба не считает возможным комментировать это дело.
- 4 сентября депутат от Евросолидарности Владимир Арьев опубликовал фотографии документов, которые якобы свидетельствуют о проведении украинскими спецслужбами такой операции.
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