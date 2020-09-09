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ЧВК Вагнера в Беларуси. Суд обязал СБУ открыть дело против Ермака – документ

09.09.2020, 17:29
ЧВК Вагнера в Беларуси. Суд обязал СБУ открыть дело против Ермака – документ - Фото
Андрей Ермак (фото - пресс-служба президента)

Нардеп Арьев опубликовал фотографии судебных документов

Шевченковский суд обязал Службу безопасности открыть производство против главы офиса президента Андрея Ермака в связи с делом вагнеровцев. Об этом сообщил в Facebook народный депутат фракции Европейская солидарность Владимир Арьев.

"Только что Шевченковский суд обязал СБУ открыть производство по ст.111 (государственная измена) и 114 (шпионаж) относительно Ермака! Заявление подал Дмитрий Штанько. Дело связано со сливом операции по вагнеровцам", – написал депутат.

Арьев отметил, что группа нардепов продолжает требовать создания временной следственной комиссии в Верховной Раде.

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Наталия Медведева
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