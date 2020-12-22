ЧВК Вагнера. Bellingcat снимает фильм о спецоперации, которую Зеленский отрицает

Журналисты группы Bellingcat делают расследование и снимают документальный фильм об операции украинских спецслужб по вывозу наемников ЧВК Вагнера из России. Об этом рассказал лидер группы Bellingcat Христо Грозев в интервью журналистке Алесе Бацман.

По информации Грозева, операция, которую украинские власти отрицают, была. И закончилась не совсем провалом – провалилась только последняя фаза. Предположительно потому, что украинская власть решила отложить ее на несколько дней. Журналист не назвал источник своей информации.

Он отметил, что последней фазой должен был стать арест вагнеровцев. Из них несколько человек "сразу стали бы очень важными свидетелями по Боингу в Гааге", а остальные "совершали зверства, убийства, военные преступления в 2014 году". По мнению Грозева, они были бы важными свидетелями и обвиняемыми.

Он также рассказал, что именно пример украинских спецслужб побудил попробовать пранк в деле Навального и ФСБ. "Идея того, что Навальный сделал с ФСБ, родилась из того, что сделала хорошая часть украинской военной разведки вместе с хорошей частью СБУ – придумали план обмануть, разыграть ГРУ, ФСБ и вагнеровцев. Они создали большой пранк", – рассказал Грозев.

Грозев полагает, что Украине в этой операции могли помогать США, Израиль и Турция. Но сценарий рождался в реальном времени в течение года. Журналист Bellingcat считает, что операция была продумана гениально. "Я никогда не видел ситуации, чтобы такой хороший проект, который сделал из российских спецслужб посмешище, клоунов. И потом государство отказывается от этого выигрыша и говорит – мы этого не делали. Это для меня очень странно", – сказал Грозев.

Отвечая на вопрос о возможных причинах провала спецоперации, лидер Bellingcat предположил, что это мог быть приказ отложить финальную фазу. Он назвал это "очень плохим решением государства Украина". Если речь о предательстве, то, по словам Грозева, это мог быть "засекреченный звонок" или "даже намек, который нашими средствами не обнаружить". "Но, думаю, это был испуг. Решили не создавать конфронтацию с Россией", – сказал журналист.

Журналист Bellingcat считает, что операция могла стать беспрецедентным успехом в истории спецслужб. "Последний раз нечто подобное делал израильский Моссад в Эфиопии 70 лет назад", – сказал он.

Грозев рассказал, что результат расследования будет представлен в двух частях. Первая – расследование, в котором используют часть собранной информации и интервью. Вероятно оно будет готово в феврале. Документальный фильм будет готов в течение года – к осени. Его планируют выдвинуть на Оскар.

Журналист Юрий Бутусов написал в Facebook, что уже дал Bellingcat интервью по этому поводу.

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Наталия Медведева

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