ЧВК Вагнера. Bellingcat снимает фильм о спецоперации, которую Зеленский отрицает
По информации Грозева, операция, которую украинские власти отрицают, была. И закончилась не совсем провалом – провалилась только последняя фаза. Предположительно потому, что украинская власть решила отложить ее на несколько дней. Журналист не назвал источник своей информации.
Он отметил, что последней фазой должен был стать арест вагнеровцев. Из них несколько человек "сразу стали бы очень важными свидетелями по Боингу в Гааге", а остальные "совершали зверства, убийства, военные преступления в 2014 году". По мнению Грозева, они были бы важными свидетелями и обвиняемыми.
Грозев полагает, что Украине в этой операции могли помогать США, Израиль и Турция. Но сценарий рождался в реальном времени в течение года.
Журналист Bellingcat считает, что операция была продумана гениально. "Я никогда не видел ситуации, чтобы такой хороший проект, который сделал из российских спецслужб посмешище, клоунов. И потом государство отказывается от этого выигрыша и говорит – мы этого не делали. Это для меня очень странно", – сказал Грозев.
Журналист Bellingcat считает, что операция могла стать беспрецедентным успехом в истории спецслужб. "Последний раз нечто подобное делал израильский Моссад в Эфиопии 70 лет назад", – сказал он.
Грозев рассказал, что результат расследования будет представлен в двух частях. Первая – расследование, в котором используют часть собранной информации и интервью. Вероятно оно будет готово в феврале. Документальный фильм будет готов в течение года – к осени. Его планируют выдвинуть на Оскар.
Журналист Юрий Бутусов написал в Facebook, что уже дал Bellingcat интервью по этому поводу.
- 29 июля 2020-го в Беларуси задержали 32 боевиков ЧВК Вагнера - выполняющего приказы Кремля российского боевого подразделения ГРУ. Украина запросила выдачу наемников, так как некоторые из них воевали на Донбассе на стороне боевиков. Минск же отпустил их в Россию.
- 18 августа Бутусов опубликовал версию, что кто-то из Офиса президента сорвал операцию спецслужб Украины по задержанию этих боевиков. Выложено аудио бесед с ними.
- Зеленский назвал эту информацию "бредом", глава ОП Ермак заявил, что это "дезинформационная атака", а глава ГУР Буданов утверждает, что это фейк спецслужб РФ. Отрицают участие и в СБУ с СВР. Экс-глава ГУР Бурба не считает возможным комментировать дело.
- 12 сентября генпрокурор Венедиктова сообщила, что в ГБР открыто дело по факту возможной спецоперации.
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