Спецоперация СБУ по ЧВК Вагнера. Арьев показал новые улики, призвал Зеленского "покаяться"
Нардеп из Евросолидарности считает, что Владимир Зеленский после обнародования "документов от СБУ" должен "признать слив" из Офиса президента
Еще до задержания наемников российской ЧВК Вагнера в Беларуси украинские спецслужбы занимались оперативно-розыскной деятельностью по делам конкретных боевиков из этого формирования – их Минск летом выдал России, а не Украине. Об этом написал в Facebook нардеп от Евросолидарности Владимир Арьев, опубликовав новую порцию документов вслед за первой.
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Он считает, что эти данные подтверждают версию, что СБУ все-таки проводила спецоперацию по задержанию наемников с запланированным прерванным перелетом из Минска в Стамбул (с посадкой в Киеве): ее в последний момент якобы сорвал некий "крот" в руководстве Украины.
Ранее Арьева вместе с коллегой по фракции Алексеем Гончаренко, бывшим "слугой народа", а ныне внефракционным Гео Леросом и журналистом Юрием Бутусовым вызвали на допросы в ГБР о возможном разглашении гостайны. При этом власти утверждают, что спецоперация СБУ – выдумка.
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"Обнародованная всеми нами информация уже не была тайной на момент обнародования", – пишет Арьев, показывая страницы документов.
На снимке №1 видно, что протокол, подписанный 24 июля сотрудником СБУ, определяет носители с записями спецоперации как секретные. Но в тот же день (снимок №2) его начальник рассекречивает материалы по ходатайству замгенпрокурора Мамедова. Еще раньше – 13 июля – этот же начальник из СБУ подписывает документ (снимок №3) с анкетными данными "вагнеровцев", которые там определены как не секретные.
Номера носителей информации и обнародованные фамилии, разговоры и личные данные "вагнеровцев" совпадают, что подтверждает еще один документ – протокол осмотра, подписанный следователем СБУ (снимок №4 и снимок №5).
Нардеп из Евросолидарности уверен, что после этого у президента Владимира Зеленского "не осталось маневров", так как он "точно в курсе, кто сорвал спецоперацию и слил ее врагам".
- 29 июля 2020-го в Беларуси задержали 32 боевиков ЧВК Вагнера - выполняющего приказы Кремля российского боевого подразделения ГРУ. Украина запросила выдачу наемников, так как некоторые из них воевали на Донбассе на стороне боевиков. Минск же отпустил их в Россию.
- 18 августа Бутусов опубликовал версию, что кто-то из Офиса президента сорвал операцию спецслужб Украины по задержанию этих боевиков. Выложено аудио бесед с ними.
- Зеленский назвал эту информацию "бредом", глава ОП Ермак заявил, что это "дезинформационная атака", а глава ГУР Буданов утверждает, что этао фейк спецслужб РФ. Отрицают участие и в СБУ с СВР. Экс-глава ГУР Бурба не считает возможным комментировать дело.
- 12 сентября генпрокурор Венедиктова сообщила, что в ГБР открыто дело по факту возможной спецоперации.
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