В Ливии разбился вертолет с боевиками ЧВК Вагнера

При падении на борту вертолета взорвались боеприпасы

В центральной части Ливии недалеко от военной базы Эль-Джуфра разбился вертолет с наемниками российской ЧВК Вагнера. Об этом агенству Анадолу сообщил пресс-секретарь Командования совместными операциями правительственных сил по Сирту и Джуфре Абдулхади Дырах.

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Как отмечается, вертолет разбился сегодня в 9:00 по киевскому времени. При столкновении с землей взорвались боеприпасы на борту воздушного судна.

Деталей инцидента пока нет.

Гражданские войны в Ливии продолжаются с 2011 года, после свержения и убийства лидера страны Муаммар Каддафи

В 2014 году генерал Ливийской национальной армии Халифа Хафтар дважды попытался устроить государственный переворот. После этого в стране начался конфликт между сторонниками правительства и Хафтара.

СМИ уточняют, что на стороне так называемой Ливийской национальной армии воюют российские наемники группы Вагнера.

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Станислав Стороженко

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