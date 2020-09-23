В Ливии разбился вертолет с боевиками ЧВК Вагнера
23.09.2020, 15:03
Наемники ЧВК Вагнера (Фото: пресс-служба СБУ)
При падении на борту вертолета взорвались боеприпасы
В центральной части Ливии недалеко от военной базы Эль-Джуфра разбился вертолет с наемниками российской ЧВК Вагнера. Об этом агенству Анадолу сообщил пресс-секретарь Командования совместными операциями правительственных сил по Сирту и Джуфре Абдулхади Дырах.
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Как отмечается, вертолет разбился сегодня в 9:00 по киевскому времени. При столкновении с землей взорвались боеприпасы на борту воздушного судна.
Деталей инцидента пока нет.
- Гражданские войны в Ливии продолжаются с 2011 года, после свержения и убийства лидера страны Муаммар Каддафи.
- В 2014 году генерал Ливийской национальной армии Халифа Хафтар дважды попытался устроить государственный переворот. После этого в стране начался конфликт между сторонниками правительства и Хафтара.
- СМИ уточняют, что на стороне так называемой Ливийской национальной армии воюют российские наемники группы Вагнера.
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