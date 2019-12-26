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Ливия официально попросила Турцию о военной помощи

Ливия официально попросила Турцию о военной помощи - Фото
Реджеп Тайип Эрдоган (Фото: Павел Головкин/EPA)
26.12.2019, 22:20

Анкара пока не отреагировала на обращение

Международно признанное правительство национального единства Ливии попросило Турцию о военной помощи для противостояния наступлению войск генерала Халифы Хафтара на столицу Триполи. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на неназванного чиновника правительства национального единства.

Анкара пока не отреагировала на обращение.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган говорил, что направит войска на помощь Ливии, если официальное правительство попросит об этом. Это предусмотрено меморандумом о политике безопасности и военном сотрудничестве, который 27 ноября заключил Эрдоган и глава правительства национального единства Ливии Фаиз Сарадж. 21 декабря парламент Турции его утвердил.

  • Ранее сегодня сообщалось, что Эрдоган возмутился, что в Ливии находятся 2000 российских наемников.
  • Недавно в Госдепе США заявили об обеспокоенности обострением конфликта в Ливии, поскольку все большее число российских наемников, которые поддерживают силы Хафтара, превращают конфликт в кровопролитный.

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Эрдоган Реджеп Тайип Турция ливия
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