Ливия официально попросила Турцию о военной помощи

Международно признанное правительство национального единства Ливии попросило Турцию о военной помощи для противостояния наступлению войск генерала Халифы Хафтара на столицу Триполи. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на неназванного чиновника правительства национального единства.
Анкара пока не отреагировала на обращение.
Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган говорил, что направит войска на помощь Ливии, если официальное правительство попросит об этом. Это предусмотрено меморандумом о политике безопасности и военном сотрудничестве, который 27 ноября заключил Эрдоган и глава правительства национального единства Ливии Фаиз Сарадж. 21 декабря парламент Турции его утвердил.
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