Дело Вагнера. СБУ собирала материал против боевиков ЧВК накануне задержания в Минске

24 и 25 июля сотрудники СБУ снимали информацию с почты и соцсетей одного из боевиков ЧВК Вагнера

Служба безопасности Украины незадолго перед задержанием боевиков российской ЧВК Вагнера в Беларуси собирала доказательства как минимум против одного из них. Об этом сообщает Украинская правда.

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Издание нашло в Едином реестре судебных решений решение Киевского апелляционного суда по уроженцу Российской Федерации, который подозревается в участии в создании террористической организации. Из этого решения следует, что СБУ 24 и 25 июля 2020 года снимала информацию с электронных информационных систем и осматривала страницы подозреваемого в соцсетях.

Также в решении говорится, что оперативное подразделение СБУ предоставляло сообщения, датированные 13.07.2020 и 21.07.2020, в которых говорилось, что "начиная с 2020 года на территории Российской Федерации создано незаконное вооруженное формирование".

По информации Украинской правды, в решении суда речь идет об уроженце российского поселка Ильинка, боевике ЧВК Вагнера Денисе Харитонове. Подозрение ему объявили 29 июля – в день, когда стало известно о задержании боевиков в Беларуси. На следующий день Харитонова объявили в международный розыск и заочно арестовали в суде.

УП сообщает, что в распоряжении издания есть "несколько документов, вероятно, из материалов дела по вагнеровцам".

Один из них называется "Протокол снятия информации с электронных информационных систем" и датирован 24 июля, как и доказательство, о котором говорится в решении суда.

В протоколе говорится, что следователь СБУ снял информацию с электронного ящика "info@office-rosneft.org", которым пользуется лицо по имени "Сергей Петрович".

Ранее российские пропагандистские СМИ сообщали, что боевиков вербовали с почты "info@office-rosneft.org". Сами вагнеровцы утверждали, что их куратор представлялся Сергеем Петровичем.

Вадим Ребрина

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