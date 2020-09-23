Дело Вагнера. СБУ собирала материал против боевиков ЧВК накануне задержания в Минске
24 и 25 июля сотрудники СБУ снимали информацию с почты и соцсетей одного из боевиков ЧВК Вагнера
Служба безопасности Украины незадолго перед задержанием боевиков российской ЧВК Вагнера в Беларуси собирала доказательства как минимум против одного из них. Об этом сообщает Украинская правда.
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Издание нашло в Едином реестре судебных решений решение Киевского апелляционного суда по уроженцу Российской Федерации, который подозревается в участии в создании террористической организации. Из этого решения следует, что СБУ 24 и 25 июля 2020 года снимала информацию с электронных информационных систем и осматривала страницы подозреваемого в соцсетях.
Также в решении говорится, что оперативное подразделение СБУ предоставляло сообщения, датированные 13.07.2020 и 21.07.2020, в которых говорилось, что "начиная с 2020 года на территории Российской Федерации создано незаконное вооруженное формирование".
По информации Украинской правды, в решении суда речь идет об уроженце российского поселка Ильинка, боевике ЧВК Вагнера Денисе Харитонове. Подозрение ему объявили 29 июля – в день, когда стало известно о задержании боевиков в Беларуси. На следующий день Харитонова объявили в международный розыск и заочно арестовали в суде.
УП сообщает, что в распоряжении издания есть "несколько документов, вероятно, из материалов дела по вагнеровцам".
Один из них называется "Протокол снятия информации с электронных информационных систем" и датирован 24 июля, как и доказательство, о котором говорится в решении суда.
В протоколе говорится, что следователь СБУ снял информацию с электронного ящика "info@office-rosneft.org", которым пользуется лицо по имени "Сергей Петрович".
Ранее российские пропагандистские СМИ сообщали, что боевиков вербовали с почты "info@office-rosneft.org". Сами вагнеровцы утверждали, что их куратор представлялся Сергеем Петровичем.
- 29 июля 2020-го под Минском задержали 33 наемника из ЧВК Вагнера. 12 августа Украина запросила у РБ выдачу наемников, но 14 августа Беларусь выдала их России.
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- Президент Зеленский назвал эту информацию "бредом", а глава ОП Ермак заявил, что это – "дезинформационная атака, направленная на раскол украинского общества".
- Глава ГУР Буданов утверждает, что эта история - фейк спецслужб РФ. Отрицают участие в подобной спецоперации в СБУ и СВР. Экс-глава ГУР Бурба не считает возможным комментировать это дело.
- 4 сентября депутат от Евросолидарности Арьев опубликовал фотографии документов, которые якобы свидетельствуют о проведении украинскими спецслужбами такой операции.
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- 12 сентября генпрокурор Венедиктова сообщила, что в ГБР открыто дело по факту возможной спецоперации.
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