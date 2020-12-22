UA

В Bellingcat рассказали, почему уверены, что Навальный говорил с реальным ФСБшником

22.12.2020, 20:05
В Bellingcat рассказали, почему уверены, что Навальный говорил с реальным ФСБшником - Фото
Алексей Навальный (Фото: Patrick Seeger/ЕРА)

Журналист Bellingcat Христо Грозев в интервью Медузе рассказал, как российскому оппозиционеру Алексею Навальному удалось поговорить с предполагаемым сотрудником ФСБ, и почему расследователи уверены в его личности.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

По словам Грозева, именно Навальный выдавал себя за помощника директора ФСБ Николая Патрушева в разговоре с предполагаемым сотрудником службы Константином Кудрявцевым потому, что журналисты связаны профессиональными обязательствами. Навальный, как говорит Грозев, нескольким людям из списка участвовавших в его отравлении ФСБшников звонил, представляясь самим собой, и только последние два звонка решил совершить от другого имени.

Как можно подтвердить, что с Навальным разговаривал именно Кудрявцев.

"Мы знаем, что это его номер, потому что именно с него он общался с Макшаковым (глава Института криминалистики ФСБ, – ред.), и когда он [Кудрявцев] летал в Омск, номер передвигался из Москвы в Омск и обратно в соответствии с перелетами Кудрявцева. Плюс, если этот номер вставляешь в три-четыре приложения [для определения того, как абонент записан в телефонных книгах у знакомых], везде выходит: Константин Кудрявцев, Костя Кудрявцев, ФСБ и так далее. Чтобы мы ошиблись номером, должна быть огромная конспирология. Мы уверены, что это Кудрявцев", – сказал Грозев.

Он уверен, что руководство ФСБ не могло знать заранее о звонках Навального. Но к моменту звонка Кудрявцеву, считает журналист, у ФСБ уже была информация, потому что с момента первого звонка прошло полчаса.

В целом о расследовании отравления, по словам Грозева, ФСБ знала. Он говорит, что за четыре дня до публикации стали пропадать некоторые из источников журналистов по биллингам и перелетам. "Они перестали выходить на связь, а потом вышли и сказали, что они уволены", – сказал Грозев.

Расследователь допускает, что Кудрявцев может быть связан с отравлениями других российских оппозиционных деятелей. Эта информация проверяется.

Грозев убежден, что причастность Кудрявцева и еще семи названных в расследовании человек к отравлению Навального полностью доказана. В дальнейшем журналисты надеются, что кто-то займется официальным расследованием. Грозев говорит, что это могла бы быть Германия. В России также пытаются добиться открытия дела.

  • 14 декабря было опубликовано расследование The Insider, Bellingcat, CNN и Der Spiegel. В нем говорилось, что Навального отравили восемь сотрудников ФСБ, которые систематично сопровождали его во время поездок.
  • 21 декабря Навальный опубликовал запись телефонного разговора с человеком, которого назвал сотрудником ФСБ Кудрявцевым. На записи собеседник Навального подтверждает, что помогал уничтожить свидетельства отравления оппозиционера.
  • В ФСБ назвали запись разговора подделкой и провокацией. 

Читайте также: Резонанс | Разоблачение ФСБ. Что осталось за кадром истории с Навальным

Вадим Ребрина
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Методолог 1С
Киев Sport Life
Операційний менеджер
Киев Медіа холдинг Ligamedia
Консультант 1С
Киев Sport Life
Разместить вакансию
фсб алексей навальный bellingcat Христо Грозев

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
"Окремий світ". ﻿Як влаштована українська дипломатія

LIGA радників"Окремий світ". ﻿Як влаштована українська дипломатія
 