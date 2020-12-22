В Bellingcat рассказали, почему уверены, что Навальный говорил с реальным ФСБшником

Журналист Bellingcat Христо Грозев в интервью Медузе рассказал, как российскому оппозиционеру Алексею Навальному удалось поговорить с предполагаемым сотрудником ФСБ, и почему расследователи уверены в его личности.

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По словам Грозева, именно Навальный выдавал себя за помощника директора ФСБ Николая Патрушева в разговоре с предполагаемым сотрудником службы Константином Кудрявцевым потому, что журналисты связаны профессиональными обязательствами. Навальный, как говорит Грозев, нескольким людям из списка участвовавших в его отравлении ФСБшников звонил, представляясь самим собой, и только последние два звонка решил совершить от другого имени.

Как можно подтвердить, что с Навальным разговаривал именно Кудрявцев.

"Мы знаем, что это его номер, потому что именно с него он общался с Макшаковым (глава Института криминалистики ФСБ, – ред.), и когда он [Кудрявцев] летал в Омск, номер передвигался из Москвы в Омск и обратно в соответствии с перелетами Кудрявцева. Плюс, если этот номер вставляешь в три-четыре приложения [для определения того, как абонент записан в телефонных книгах у знакомых], везде выходит: Константин Кудрявцев, Костя Кудрявцев, ФСБ и так далее. Чтобы мы ошиблись номером, должна быть огромная конспирология. Мы уверены, что это Кудрявцев", – сказал Грозев.

Он уверен, что руководство ФСБ не могло знать заранее о звонках Навального. Но к моменту звонка Кудрявцеву, считает журналист, у ФСБ уже была информация, потому что с момента первого звонка прошло полчаса.

В целом о расследовании отравления, по словам Грозева, ФСБ знала. Он говорит, что за четыре дня до публикации стали пропадать некоторые из источников журналистов по биллингам и перелетам. "Они перестали выходить на связь, а потом вышли и сказали, что они уволены", – сказал Грозев.

Расследователь допускает, что Кудрявцев может быть связан с отравлениями других российских оппозиционных деятелей. Эта информация проверяется.

Грозев убежден, что причастность Кудрявцева и еще семи названных в расследовании человек к отравлению Навального полностью доказана. В дальнейшем журналисты надеются, что кто-то займется официальным расследованием. Грозев говорит, что это могла бы быть Германия. В России также пытаются добиться открытия дела.

14 декабря было опубликовано расследование The Insider, Bellingcat, CNN и Der Spiegel. В нем говорилось, что Навального отравили восемь сотрудников ФСБ, которые систематично сопровождали его во время поездок.

21 декабря Навальный опубликовал запись телефонного разговора с человеком, которого назвал сотрудником ФСБ Кудрявцевым. На записи собеседник Навального подтверждает, что помогал уничтожить свидетельства отравления оппозиционера.

В ФСБ назвали запись разговора подделкой и провокацией.

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Вадим Ребрина

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