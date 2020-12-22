"Подделка и провокация". В ФСБ РФ отреагировали на звонок Навального "отравителю"
Провокацией назвали расследование российского оппозиционера Алексея Навального о попытке его отравления спецслужбами РФ в пресс-службе ФСБ России. Об этом сообщает российское издание Интерфакс.
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В ФСБ заявили, что опубликованная Навальным запись разговора с человеком, которого он назвал сотрудником службы и военным химиком Константином Кудрявцевым, является "подделкой", а использование подмены номера абонента – "известный прием иностранных спецслужб". В связи со звонком Навального организована проверка, по результатам которой ФСБ обещает "процессуальную оценку".
Расследование об организации покушения на Навального сотрудниками ФСБ в спецслужбе назвали "спланированной провокацией, направленной на дискредитацию ФСБ" и заявили, что оно якобы было бы невозможно без организационной и технической поддержки "иностранных спецслужб".
Генерального продюсера канала Навальный LIVE Любовь Соболь задержали вчера, 21 декабря, у дома Кудрявцева. Соболь заявила в Twitter, что ее пытались опросить по статье о неприкосновенности жилища, ночью ее отпустили, но двое ее сотрудников, также задержанных, еще оставались в полицейском участке.
На утро сегодня, 22 декабря, видео Навального, где он разговаривает с якобы Кудрявцевым о своем отравлении, посмотрели более 11 млн человек.
- Утром 20 августа Навальному стало плохо на борту самолета. Самолет экстренно приземлился в Омске, политика госпитализировали, российские медики отрицали, что это отравление.
- 22 августа российского оппозиционера перевезли в немецкую клинику, врачи которой позже заявили, что Навальный был отравлен ядом из группы "Новичок".
- 1 октября Навальный заявил, что за отравлением стоит Путин. В Кремле отреагировали на слова политика, назвав его бесстыдником и подлецом.
- 14 декабря было опубликовано расследование The Insider, Bellingcat, CNN и Der Spiegel. В нем говорилось, что Навального отравили восемь сотрудников ФСБ, которые систематично сопровождали его во время поездок.
- Вчера, 21 декабря, Навальный опубликовал запись телефонного разговора с человеком, которого назвал сотрудником ФСБ Кудрявцевым. На записи собеседник Навального подтверждает, что помогал уничтожить свидетельства отравления оппозиционера.
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