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"Подделка и провокация". В ФСБ РФ отреагировали на звонок Навального "отравителю"

22.12.2020, 07:11
Алексей Навальный (Фото: Patrick Seeger/ЕРА)

Провокацией назвали расследование российского оппозиционера Алексея Навального о попытке его отравления спецслужбами РФ в пресс-службе ФСБ России. Об этом сообщает российское издание Интерфакс.

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В ФСБ заявили, что опубликованная Навальным запись разговора с человеком, которого он назвал сотрудником службы и военным химиком Константином Кудрявцевым, является "подделкой", а использование подмены номера абонента – "известный прием иностранных спецслужб". В связи со звонком Навального организована проверка, по результатам которой ФСБ обещает "процессуальную оценку".

Расследование об организации покушения на Навального сотрудниками ФСБ в спецслужбе назвали "спланированной провокацией, направленной на дискредитацию ФСБ" и заявили, что оно якобы было бы невозможно без организационной и технической поддержки "иностранных спецслужб".

Генерального продюсера канала Навальный LIVE Любовь Соболь задержали вчера, 21 декабря, у дома Кудрявцева. Соболь заявила в Twitter, что ее пытались опросить по статье о неприкосновенности жилища, ночью ее отпустили, но двое ее сотрудников, также задержанных, еще оставались в полицейском участке.

На утро сегодня, 22 декабря, видео Навального, где он разговаривает с якобы Кудрявцевым о своем отравлении, посмотрели более 11 млн человек.

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Денис Юдин
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