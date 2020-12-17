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Путин о Навальном: Кому он нужен-то? Если бы хотели отравить, довели бы дело до конца

17.12.2020, 12:58
Путин о Навальном: Кому он нужен-то? Если бы хотели отравить, довели бы дело до конца - Фото
Владимир Путин (Фото: Александр Неменов/ЕРА)

Спецслужбы России "приглядывали" за российским оппозиционером Алексеем Навальным, однако не травили его. В этом заверил на пресс-конференции президент РФ Владимир Путин

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Он утверждает, что Навального якобы поддерживают спецслужбы США, а потому российские спецслужбы "должны за ним приглядывать". 

"А травить-то его нам зачем? Это смешно. Если бы нужно было, довели бы до конца. А так его жена ко мне обратилась, и я в ту же секунду выпустил его в берлинскую больницу", – сказал Путин.

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Станислав Стороженко
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