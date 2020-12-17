Путин о Навальном: Кому он нужен-то? Если бы хотели отравить, довели бы дело до конца
17.12.2020, 12:58
Владимир Путин (Фото: Александр Неменов/ЕРА)
Спецслужбы России "приглядывали" за российским оппозиционером Алексеем Навальным, однако не травили его. В этом заверил на пресс-конференции президент РФ Владимир Путин.
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Он утверждает, что Навального якобы поддерживают спецслужбы США, а потому российские спецслужбы "должны за ним приглядывать".
"А травить-то его нам зачем? Это смешно. Если бы нужно было, довели бы до конца. А так его жена ко мне обратилась, и я в ту же секунду выпустил его в берлинскую больницу", – сказал Путин.
- Утром 20 августа Навальному стало плохо на борту самолета. Борт экстренно приземлился в Омске, политика госпитализировали, российские медики отрицали, что это отравление.
- 22 августа российского оппозиционера перевезли в немецкую клинику, врачи которой позже заявили, что Навальный был отравлен ядом из группы "Новичок".
- 1 октября Навальный заявил, что за отравлением стоит Путин. В Кремле отреагировали на слова политика, назвав его бесстыдником и подлецом.
- 14 декабря было опубликовано расследование The Insider, Bellingcat, CNN и Der Spiegel. В нем говорилось, что Навального отравили восемь сотрудников ФСБ, которые систематично сопровождали его во время поездок.
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