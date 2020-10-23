Навальный: Путин лжет о своем якобы участии в моем выезде на лечение в Германию

Российский оппозиционер говорит, что никаких ограничений на выезд у него не было

Российский оппозиционер Алексей Навальный назвал ложью заявление президента РФ Владимира Путина о том, что именно по его указанию Навальному позволили выехать из России. Об этом он написал в своем Instagram.

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Путин в своем вчерашнем заявлении сказал, что Навальному якобы было запрещено покидать территорию РФ из-за "судебного следствия", но он "попросил" Генпрокуратуру выпустить его.

Навальный говорит, что никаких ограничений передвижения у него нет.

По его словам, Путин имел в виду "сфабрикованное дело об "оскорблении ветерана", по которому у Навального пытались взять подписку о невыезде, хотя статья не предусматривает таких ограничений.

"Подписку я давать отказался и, как вы знаете, свободно поехал в Новосибирск и Томск. Никто меня не ограничивал", – написал Навальный.

В августе пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков говорил, что Путин не участвовал в переговорах о транспортировке Навального из Омска на лечение в Германию.

Сегодня Песков пояснил, что Путин только общался с Генпрокуратурой о якобы снятии запрета на выезд, а разрешение о перевозке Навального "было прерогативой врачей, президент к этому отношения не имел", сообщает РБК.

1 октября Навальный заявил, что за тем, что с ним случилось, стоит президент России Владимир Путин. В Кремле отреагировали на слова политика, назвав его бесстыдником и подлецом.

15 октября Европейский союз ввел санкции против российских чиновников за отравление Навального.

Вадим Ребрина

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