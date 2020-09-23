Навального выписали из немецкой больницы: врачи считают возможным полное выздоровление

Российского оппозиционера Алексея Навального выписали из немецкой клиники Шарите после отравления "Новичком"

Российского оппозиционного политика Алексея Навального выписали из немецкой больницы Шарите, где он находился 32 дня в связи с отравлением боевым веществом из группы "Новичок". Об этом сообщает пресс-служба клиники.

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"Состояние здоровья пациента улучшилось до такой степени, что неотложное лечение можно прекратить", - заявляют в клинике.

Врачи, исходя из текущего состояния Навального, заявили, что считают возможным полное выздоровление политика: "О каких-либо отдаленных последствиях тяжелого отравления можно будет судить позже".

Также в больнице уточнили, что Навальный 24 дня провел в реанимации.

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Владислав Сердюк

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