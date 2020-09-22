"Сварил на кухне Новичок". Путин заявил, что Навальный сам выпил яд, оппозиционер ответил
Алексей Навальный с иронией отнесся к "версии" российского президента
Президент России Владимир Путин в разговоре с президентом Франции Эмманюэлем Макроном заявил, что оппозиционер Алексей Навальным мог самостоятельно принять нервно-паралитический яд Новичок. Об этом сообщила французская Le Monde со ссылкой на собственный источник.
Навальный в Instagram ответил на это предположение президента РФ.
"Хорошая версия. Считаю, что заслуживает самого пристального изучения. Сварил на кухне "Новичок". Тихо отхлебнул из фляжки в самолете. Впал в кому. До этого договорился с женой, друзьями и коллегами, что, если Минздрав будет настаивать, чтоб меня увезли лечить в Германию, они ни в коем случае не позволяли это сделать. Помереть в омской больнице и оказаться в омском морге, где установили бы причину смерти "пожил достаточно", – вот конечная цель моего хитрого плана. Но Путин меня переиграл. Его просто так не проведёшь. В итоге я, как дурак, пролежал в коме 18 дней, но своего не добился. Провокация не удалась!", – написал Навальный.
- Утром 20 августа Алексею Навальному стало плохо на борту самолета. Борт экстренно приземлился в Омске и политика госпитализировали, российские медики отрицали, что это отравление.
- 22 августа российского оппозиционера перевезли в немецкую клинику, врачи которой позже заявили, что Навальный был отравлен ядом из группы "Новичок".
- 7 сентября Алексея Навального вывели из комы.
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