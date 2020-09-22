"Сварил на кухне Новичок". Путин заявил, что Навальный сам выпил яд, оппозиционер ответил

Алексей Навальный с иронией отнесся к "версии" российского президента

Президент России Владимир Путин в разговоре с президентом Франции Эмманюэлем Макроном заявил, что оппозиционер Алексей Навальным мог самостоятельно принять нервно-паралитический яд Новичок. Об этом сообщила французская Le Monde со ссылкой на собственный источник.

Навальный в Instagram ответил на это предположение президента РФ.

"Хорошая версия. Считаю, что заслуживает самого пристального изучения. Сварил на кухне "Новичок". Тихо отхлебнул из фляжки в самолете. Впал в кому. До этого договорился с женой, друзьями и коллегами, что, если Минздрав будет настаивать, чтоб меня увезли лечить в Германию, они ни в коем случае не позволяли это сделать. Помереть в омской больнице и оказаться в омском морге, где установили бы причину смерти "пожил достаточно", – вот конечная цель моего хитрого плана. Но Путин меня переиграл. Его просто так не проведёшь. В итоге я, как дурак, пролежал в коме 18 дней, но своего не добился. Провокация не удалась!", – написал Навальный.

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Наталия Медведева

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