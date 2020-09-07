Навального вывели из комы
Российский оппозиционер реагирует на словесные раздражители
Состояние российского оппозиционного политика Алексея Навального, отравленного в России боевым веществом из группы "Новичок", улучшилось, его вывели из искусственной комы. Об этом сообщает пресс-служба клиники Шарите в Берлине, где госпитализирован политик.
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Пациент выведен из медицинской комы и отключен от аппарата ИВЛ. Навальный реагирует на словесные раздражители, но в клинике подчеркнули, что оценить долгосрочные последствия отравления тяжело.
В клинике подчеркнули, что поддерживают тесный контакт с женой Навального Юлией и согласовывают с ней публикацию информации о здоровье политика.
- Утром 20 августа Навальному стало плохо в салоне самолета. Борт экстренно приземлился в Омске и политика госпитализировали в тяжелом состоянии с отравлением. В тот же день Навальный впал в кому. Российские медики отравление отрицали.
- 22 августа самолет с Навальным вылетел в Германию на лечение. 2 сентября правительство Германии заявило, что Навального отравили ядом из группы "Новичок". Таким ядом в 2018-м в Солсбери отравили бывшего российского шпиона Скрипаля и его дочь Юлию.
- Лидеры западных стран осудили атаку на Навального и требуют от властей РФ объяснений и наказания виновных. Президент США Дональд Трамп заявил, что он пока не видел доказательств отравления и вины России.
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