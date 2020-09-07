Навального вывели из комы

Российский оппозиционер реагирует на словесные раздражители

Состояние российского оппозиционного политика Алексея Навального, отравленного в России боевым веществом из группы "Новичок", улучшилось, его вывели из искусственной комы. Об этом сообщает пресс-служба клиники Шарите в Берлине, где госпитализирован политик.

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Пациент выведен из медицинской комы и отключен от аппарата ИВЛ. Навальный реагирует на словесные раздражители, но в клинике подчеркнули, что оценить долгосрочные последствия отравления тяжело.

В клинике подчеркнули, что поддерживают тесный контакт с женой Навального Юлией и согласовывают с ней публикацию информации о здоровье политика.

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Денис Юдин

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