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Навального вывели из комы

07.09.2020, 16:23
Навального вывели из комы - Фото
Алексей Навальный (Фото: Евгений Фельдман/ЕРА)

Российский оппозиционер реагирует на словесные раздражители

Состояние российского оппозиционного политика Алексея Навального, отравленного в России боевым веществом из группы "Новичок", улучшилось, его вывели из искусственной комы. Об этом сообщает пресс-служба клиники Шарите в Берлине, где госпитализирован политик.

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Пациент выведен из медицинской комы и отключен от аппарата ИВЛ. Навальный реагирует на словесные раздражители, но в клинике подчеркнули, что оценить долгосрочные последствия отравления тяжело.

В клинике подчеркнули, что  поддерживают тесный контакт с женой Навального Юлией и согласовывают с ней публикацию информации о здоровье политика.

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Денис Юдин
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