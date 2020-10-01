Навальный заявил, что за отравлением стоит Путин. Кремль в ответ назвал его подлецом

Оппозиционер считает, что к его отравлению причастен президент РФ, в Госдуме отрицают, утверждая, что Навальный работает в интересах Запада

Российский оппозиционер Алексей Навальный заявил, что за тем, что с ним случилось, стоит президент России Владимир Путин, пишет немецкая газета Der Spiegel. В Кремле отреагировали на слова политика, назвав его бесстыдником и подлецом, сообщается на сайте Госдумы РФ.

Подписывайтесь на рассылки LIGA.net – только главное в вашей почте

"Я заявляю, что за этим преступлением стоит Путин, у меня нет других версий произошедшего", – заявил Навальный. Кроме того, он подтвердил, что после окончания курса лечения все же намерен вернуться в Россию. Политик подчеркнул, что сейчас его работа – оставаться парнем, который не боится, и он не боится.

В Кремле прокомментировали заявление Навального, заявив, что его искренне спасали все – от пилотов и врачей до президента. "Навальный – бесстыдник и подлец. Путин спас его жизнь.<...>И делать такие заявления может только непорядочный человек", – заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

В Госдуме отметили, что немецкий парламент не идет на создание рабочей группы с российскими коллегами, чтобы разобраться в произошедшем. По мнению Володина, это доказывает, что все было инсценировано зарубежными странами с целью создать напряжение в России и блокировать страну, а сам Навальный работает в интересах Запада.

Читайте также: "Сварил на кухне Новичок". Путин заявил, что Навальный сам выпил яд, оппозиционер ответил

Дарья Мостовая

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.