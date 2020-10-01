Навальный заявил, что за отравлением стоит Путин. Кремль в ответ назвал его подлецом
Оппозиционер считает, что к его отравлению причастен президент РФ, в Госдуме отрицают, утверждая, что Навальный работает в интересах Запада
Российский оппозиционер Алексей Навальный заявил, что за тем, что с ним случилось, стоит президент России Владимир Путин, пишет немецкая газета Der Spiegel. В Кремле отреагировали на слова политика, назвав его бесстыдником и подлецом, сообщается на сайте Госдумы РФ.
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"Я заявляю, что за этим преступлением стоит Путин, у меня нет других версий произошедшего", – заявил Навальный. Кроме того, он подтвердил, что после окончания курса лечения все же намерен вернуться в Россию. Политик подчеркнул, что сейчас его работа – оставаться парнем, который не боится, и он не боится.
В Кремле прокомментировали заявление Навального, заявив, что его искренне спасали все – от пилотов и врачей до президента. "Навальный – бесстыдник и подлец. Путин спас его жизнь.<...>И делать такие заявления может только непорядочный человек", – заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.
В Госдуме отметили, что немецкий парламент не идет на создание рабочей группы с российскими коллегами, чтобы разобраться в произошедшем. По мнению Володина, это доказывает, что все было инсценировано зарубежными странами с целью создать напряжение в России и блокировать страну, а сам Навальный работает в интересах Запада.
- Утром 20 августа Алексею Навальному стало плохо на борту самолета. Борт экстренно приземлился в Омске и политика госпитализировали, российские медики отрицали, что это отравление.
- 22 августа российского оппозиционера перевезли в немецкую клинику, врачи которой позже заявили, что Навальный был отравлен ядом из группы "Новичок".
- 7 сентября Алексея Навального вывели из комы, а 23 сентября выписали из больницы.
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