Грозев из Bellіngcat опубликовал данные о поездках вероятных отравителей Навального

Информацию о всех поездках группы ФСБ, предположительно отравившей российского оппозиционера Алексея Навального нервно-паралитическим ядом Новичок, опубликовал расследователь портала Bellingcat Христо Грозев.

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В выложенном Грозевым в интернет файле приведены данные о поездках 10 человек, которых в Bellingcat считают сотрудниками ФСБ, причастными к отравлению Навального. Данные по некоторым из них охватывают период с 2005 года. Присутствуют как авиаперелеты, так и путешествия поездами дальнего следования.

По словам Грозева, он не опубликовал информацию о двух поездках, чтобы не поставить под угрозу получение данных в продолжающемся расследовании.

14 декабря было опубликовано расследование The Insider, Bellingcat, CNN и Der Spiegel. В нем говорилось, что Навального отравили восемь сотрудников ФСБ, которые систематично сопровождали его во время поездок.

21 декабря Навальный опубликовал запись телефонного разговора с человеком, которого назвал сотрудником ФСБ Кудрявцевым. На записи собеседник Навального подтверждает, что помогал уничтожить свидетельства отравления оппозиционера.

В ФСБ назвали запись разговора подделкой и провокацией.

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Денис Юдин

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