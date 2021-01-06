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Поездки вероятных отравителей Навального совпали с несколькими смертями активистов – СМИ

06.01.2021, 14:20
Поездки вероятных отравителей Навального совпали с несколькими смертями активистов – СМИ - Фото
Алексей Навальный (фото — Facebook политика)

Поездки сотрудников ФСБ – возможных отравителей российского политика и оппозиционера Алексея Навального совпали по времени сразу с несколькими смертями кавказских активистов. Это следует из опубликованных Bellingcat материалов о Навальном, пишет региональное интернет-СМИ Кавказский узел.

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В частности, во время посещения силовиками Кабардино-Балкарии и Дагестана там умерли журналист и правозащитник Тимур Куашев, активист местного движения Руслан Магомедрагимов и лидер запрещенной в России организации "Имарат Кавказ" Доку Умаров.

Во время смерти Куашева в 2014 году один из ФСБ-шников находился с ним в одном городе – в Нальчике. Тогда эксперты выявили на теле правозащитника следы от инъекции, но спустя пять лет дело о смерти Куашева было закрыто в связи с "отсутствием события преступления".

Магомедрагимов был найден мертвым в Дагестане в марте 2015 года – в этот же период в республике пребывал еще один из сотрудников ФСБ. Впоследствии следователи отказались признать смерть активиста насильственной из-за отсутствия на его теле каких-либо следов.

Умаров умер в 2013 году все в том же Нальчике – позже стало известно, что одновременно с ним в город прилетали и сотрудники силового ведомства РФ. Когда было найдено тело Умарова, Интерфакс со ссылкой на информированные источники написал, что тот скончался от отравления сильнодействующим веществом.

Публикуя данные о передвижении силовиков, журналист Грозев подчеркнул, что в материале "много зацепок относительно новых потенциальных преступлений, вдобавок к уже выявленным".  Когда стали известны маршруты поездок, журналист предположил, что ФСБ-шники могли отрабатывать не только Навального, но и другие спецзадания на Кавказе.

Примечательно, что и сам Навальный, комментируя расследование Bellingcat, подчеркнул, что надо искать "совпадения с таинственными необъяснимыми смертями".

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Дарья Мостовая
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