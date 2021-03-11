Грозев приезжал в Украину, Ермак без объяснений отменил интервью с Bellingcat – Бутусов

Журналист-расследователь Bellingcat Христо Грозев 10 марта провел в Киеве съемки фильма о провале операции по задержанию группы ЧВК Вагнера. Однако запись комментария с позицией Офиса президента, о которой якобы просил глава ОП Андрей Ермак, не состоялась из-за того, что он "без объяснений отменил встречу с Грозевым и какими-либо спикерами". Об этом в Facebook написал главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов, ссылаясь на слова Грозева.

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Бутусов сообщил, что после прилета Офис президента "предоставил Грозеву государственную охрану".

Также журналист говорит, что он сам дал интервью Грозеву. Помимо него, комментарии для фильма Bellingcat предоставили "два высокопоставленных сотрудника Главного управления разведки Министерства обороны, которые принимали участие в спецоперации по захвату вагнеровцев", а также пятый президент Петр Порошенко, который ранее заявил, что в конце 2018 года санкционировал спецоперацию по задержанию вагнеровцев.

Главред Цензор.НЕТ также заявил, что в съемках участвовали агент Национального антикоррупционного бюро Евгений Шевченко и нардеп от Евросолидарности Михаил Забродский.

По словам Бутусова, Шевченко одним из первых написал о провале спецоперации, а Забродский 7 декабря пригласил на заседание комитета по обороне командира спецназа ГУР МО, рассказавшего депутатам о ходе операции и ее провале.

Также журналист заявил, что будет выпущено две части расследования: первая часть будет "короткой" версией фильма, ее выход запланирован на конец марта.

"Вторая часть – это будет большой документальный фильм для сети Netflix, там еще много работы, скорее всего, работа может быть завершена осенью этого года, Грозев набрал много материала", – отмечает он.

По словам Грозева, он видит "много спекуляций в украинских СМИ" на тему расследования о провале операции по ЧВК Вагнер.

"Обратите внимание, что большинство сообщений не соответствуют действительности и основаны на ложной информации или принятии желаемого за действительное", – написал он в Twitter.

Также он заявил, что расследователи Bellingcat не комментируют текущие расследования и попросил украинских журналистов не просить комментариев и интервью.

Станислав Стороженко

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