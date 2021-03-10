Bellingcat могут перенести выход фильма о ЧВК из-за досъемок мнения Офиса Зеленского – ZN
Выход фильма о провале операции по задержанию группы ЧВК Вагнера может быть перенесен из-за того, что съемочная команда Bellingcat приехала в Украину. Тут они планируют доснять позицию Офиса президента Владимира Зеленского. Об этом сообщает ZN.ua со ссылкой на источники в ОП.
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Источник издания отмечают, что глава ОП Андрей Ермак лично связывался с автором фильма Христо Грозевым и просил донести мнение Офиса. Сообщается, что запись проводится сегодня.
Помимо этого, также в Украине планируют отснять комменатарии ряда лиц, входящих в окружение экс-президента Украины Петра Порошенко.
"В их числе и один из народных депутатов Украины, активно комментировавший срыв операции по поимке "вагнеровцев", – пишет ZN.ua.
- 18 августа Бутусов опубликовал версию, что кто-то из ОП сорвал операцию спецслужб Украины по задержанию боевиков ЧВК Вагнера, которых задержали в Беларуси, а затем отпустили в РФ. Выложено аудио бесед с ними.
- Зеленский назвал эту информацию "бредом", глава ОП Ермак заявил, что это "дезинформационная атака", а глава ГУР Буданов утверждает, что это фейк спецслужб РФ. Отрицают участие и СБУ с СВР. Экс-глава ГУР Бурба не считает возможным комментировать дело.
- 22 декабря Грозев заявил, что Bellingcat делают расследование и снимают документальный фильм об операции.
- 30 декабря пятый Порошенко заявил, что санкционировал в 2018 году эту спецоперацию.
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