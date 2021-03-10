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Bellingcat могут перенести выход фильма о ЧВК из-за досъемок мнения Офиса Зеленского – ZN

10.03.2021, 17:14
Bellingcat могут перенести выход фильма о ЧВК из-за досъемок мнения Офиса Зеленского – ZN - Фото
Офис президента Украины (Фото: Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Выход фильма о провале операции по задержанию группы ЧВК Вагнера может быть перенесен из-за того, что съемочная команда Bellingcat приехала в Украину. Тут они планируют доснять позицию Офиса президента Владимира Зеленского. Об этом сообщает ZN.ua со ссылкой на источники в ОП. 

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Источник издания отмечают, что глава ОП Андрей Ермак лично связывался с автором фильма Христо Грозевым и просил донести мнение Офиса. Сообщается, что запись проводится сегодня. 

Помимо этого, также в Украине планируют отснять комменатарии ряда лиц, входящих в окружение экс-президента Украины Петра Порошенко.

"В их числе и один из народных депутатов Украины, активно комментировавший срыв операции по поимке "вагнеровцев", – пишет ZN.ua. 

Читайте также: "Осталось много следов". В Bellingcat говорят, что готово уже полфильма об операции по ЧВК 

Станислав Стороженко
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чвк вагнер оп
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