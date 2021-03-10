Bellingcat могут перенести выход фильма о ЧВК из-за досъемок мнения Офиса Зеленского – ZN

Выход фильма о провале операции по задержанию группы ЧВК Вагнера может быть перенесен из-за того, что съемочная команда Bellingcat приехала в Украину. Тут они планируют доснять позицию Офиса президента Владимира Зеленского. Об этом сообщает ZN.ua со ссылкой на источники в ОП.

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Источник издания отмечают, что глава ОП Андрей Ермак лично связывался с автором фильма Христо Грозевым и просил донести мнение Офиса. Сообщается, что запись проводится сегодня.

Помимо этого, также в Украине планируют отснять комменатарии ряда лиц, входящих в окружение экс-президента Украины Петра Порошенко.

"В их числе и один из народных депутатов Украины, активно комментировавший срыв операции по поимке "вагнеровцев", – пишет ZN.ua.

22 декабря Грозев заявил, что Bellingcat делают расследование и снимают документальный фильм об операции.

30 декабря пятый Порошенко заявил, что санкционировал в 2018 году эту спецоперацию.

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Станислав Стороженко

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