В Офисе президента опровергли информацию о встрече с расследователями из Bellingcat

В Офисе президента сегодня не было встречи с международными расследователями из проекта Bellingcat, которые, по информации СМИ, планировали записать комментарий для своего фильма о спецоперации против боевиков из ЧВК Вагнера. Об этом LIGA.net сообщил источник в ОП.

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"Встречи с Bellingcat не было", – сказал собеседник агентства.

Ранее сегодня издание ZN.ua со ссылкой на источники в ОП сообщило, что съемочная команда Bellingcat приехала в Украину, где планирует доснять позицию Банковой для фильма.

Источник издания сказал, что глава ОП Андрей Ермак лично связывался с автором фильма Христо Грозевым и просил использовать в фильме позицию Офиса президента Владимира Зеленского. Запись якобы должна была пройти сегодня.

Также собеседник ZN.ua сообщил, что расследователи планируют в Украине отснять комменатарии людей из окружения пятого президента Петра Порошенко.

Вадим Ребрина , Юрий Смирнов

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