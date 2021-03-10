В Офисе президента опровергли информацию о встрече с расследователями из Bellingcat
В Офисе президента сегодня не было встречи с международными расследователями из проекта Bellingcat, которые, по информации СМИ, планировали записать комментарий для своего фильма о спецоперации против боевиков из ЧВК Вагнера. Об этом LIGA.net сообщил источник в ОП.
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"Встречи с Bellingcat не было", – сказал собеседник агентства.
Ранее сегодня издание ZN.ua со ссылкой на источники в ОП сообщило, что съемочная команда Bellingcat приехала в Украину, где планирует доснять позицию Банковой для фильма.
Источник издания сказал, что глава ОП Андрей Ермак лично связывался с автором фильма Христо Грозевым и просил использовать в фильме позицию Офиса президента Владимира Зеленского. Запись якобы должна была пройти сегодня.
Также собеседник ZN.ua сообщил, что расследователи планируют в Украине отснять комменатарии людей из окружения пятого президента Петра Порошенко.
- 29 июля 2020-го под Минском задержали 33 наемников из ЧВК Вагнера. 12 августа Украина запросила у РБ выдачу наемников, но 14 августа Беларусь выдала их России.
- Журналист Юрий Бутусов написал, что украинские спецслужбы якобы разработали спецоперацию по выманиванию в ловушку боевиков ЧВК, но некий "крот" в Офисе президента ее сорвал.
- Зеленский назвал эту информацию "бредом", а Ермак заявил, что это "дезинформационная атака, направленная на раскол украинского общества".
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