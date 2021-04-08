Есть новые данные. Показ фильма Bellingcat об операции по ЧВК Вагнера отложили – Бутусов

Премьеру фильма группы журналистов-расследователей Bellingcat, посвященного возможной операции украинских спецслужб против ЧВК Вагнера перенесли, поскольку появились новые данные и свидетели. Об этом сообщил в Facebook Юрий Бутусов со ссылкой на источники Цензор.Нет.

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Как отмечается, теперь показ первой части фильма запланирован на конец апреля.

По информации Бутусова, такое решение авторов расследования вызвано тремя причинами.

"Во-первых, 4 апреля расследователь и автор фильма Христо Грозев второй раз посетил Украину для того, чтобы записать комментарии некоторых участников спецоперации, которые только сейчас согласились дать показания", – написал Бутусов.

Во-вторых, по информации Цензор.Нет, новые свидетели возможной спецоперации нашлись не только в Украине.

"Да, будут очень резонансные подтверждения", – анонсировал Бутусов.

Третьей причиной переноса премьеры первой части фильма-расследования называют необходимость решения возникших вопросов о безопасности ряда участников проекта.

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Наталия Медведева

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