Есть новые данные. Показ фильма Bellingcat об операции по ЧВК Вагнера отложили – Бутусов
Премьеру фильма группы журналистов-расследователей Bellingcat, посвященного возможной операции украинских спецслужб против ЧВК Вагнера перенесли, поскольку появились новые данные и свидетели. Об этом сообщил в Facebook Юрий Бутусов со ссылкой на источники Цензор.Нет.
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Как отмечается, теперь показ первой части фильма запланирован на конец апреля.
По информации Бутусова, такое решение авторов расследования вызвано тремя причинами.
"Во-первых, 4 апреля расследователь и автор фильма Христо Грозев второй раз посетил Украину для того, чтобы записать комментарии некоторых участников спецоперации, которые только сейчас согласились дать показания", – написал Бутусов.
Во-вторых, по информации Цензор.Нет, новые свидетели возможной спецоперации нашлись не только в Украине.
"Да, будут очень резонансные подтверждения", – анонсировал Бутусов.
Третьей причиной переноса премьеры первой части фильма-расследования называют необходимость решения возникших вопросов о безопасности ряда участников проекта.
- 29 июля 2020-го под Минском задержали 33 наемников из ЧВК Вагнера. 12 августа Украина запросила у Беларуси выдачу наемников, но 14 августа Беларусь выдала их России.
- Журналист Юрий Бутусов написал, что украинские спецслужбы якобы разработали спецоперацию по выманиванию в ловушку боевиков ЧВК, но некий "крот" в Офисе президента ее сорвал.
- Зеленский назвал эту информацию "бредом", а Ермак заявил, что это "дезинформационная атака, направленная на раскол украинского общества".
- В январе Грозев анонсировал фильм, посвященный возможной спецоперации, а 10 марта он приезжал в Украину.
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