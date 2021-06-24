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Зеленский: Операцию по вагнеровцам планировали "другие страны", Украину пытались "втянуть"

Цей матеріал також доступний українською
24.06.2021, 22:43
Зеленский: Операцию по вагнеровцам планировали
Владимир Зеленский (скриншот с видео)

Президент Владимир Зеленский заявил, что операция по задержанию боевиков российской ЧВК Вагнера действительно планировалась, но не Украиной, а "другими странами", а Украину в нее пытались "втянуть". Об этом он сказал в интервью телеканалу 1+1.

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При этом о возможной роли главы ОП Андрея Ермака в срыве этой операции он сказал: "К господину Ермаку у СБУ ноль вопросов".

"Мы с вами видели, что произошло в Беларуси, как посадили самолет, чем это закончилось, чем заканчиваются такие случаи, такие спецоперации, к какой изоляции такие операции приводят. Это точно не была наша операция. Я точно понимаю, что идея этой операции – это была идея, скажем так, других стран, точно не Украины. И то, что Украину максимально втягивали в этот вопрос — это правда. И то, что этого не произошло, я считаю — слава богу, что мы проявили вопрос субъектности в этом важном вопросе", – сказал он.

По словам Зеленского, в последний раз он общался с Александром Лукашенко, обсуждая вопрос вагнеровцев. "Когда вагнеровцы были на территории Беларуси, я позвонил Александру Григорьевичу, предупредил его, сказал, что мы готовы передать полную информацию об этих людях", – сказал он.

Лукашенко, по словам президента, сказал ему, что "не подведет". "Я был уверен, что он передаст нам этих убийц. Но потом произошло то, что произошло. И это был мой последний разговор с ним", – сказал Зеленский.

Вадим Ребрина
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Владимир Зеленский чвк вагнера александр лукашенко андрей ермак
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