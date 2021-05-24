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Евросоюз закрывает небо для Минска. Перевозчикам указали не летать в Беларусь

24.05.2021, 23:18
Евросоюз закрывает небо для Минска. Перевозчикам указали не летать в Беларусь - Фото
Фото: depositphotos.com

Лидеры Европейского Союза поручили принять меры для запрета полетов беларусских самолетов в воздушном пространстве Евросоюза и использования ими аэропортов ЕС, а также призвали ввести новые санкции против режима Лукашенко. Об этом сообщается на сайте Евросовета.

В заявлении говорится, что Европейский совет решительно осуждает принужение к посадке самолета Ryanair в Минске, Беларусь, 23 мая 2021 года, поставившее под угрозу безопасность полетов, а также задержание беларусскими властями журналиста Романа Протасевича и Софии Сапеги.

Европейский совет:

- требует немедленного освобождения Протасевича и Сапеги и обеспечения их свободы передвижения;

- призывает Международную организацию гражданской авиации (ICAO) срочно расследовать этот беспрецедентный и неприемлемый инцидент;

- предлагает Совету как можно скорее принять дополнительные списки физических и юридических лиц на основе соответствующих санкций;

- призывает Совет принять дополнительные адресные экономические санкции и предлагает высокому представителю и Комиссии безотлагательно представить предложения с этой целью;

- призывает всех базирующихся в ЕС перевозчиков избегать перелетов через Беларусь;

- призывает Совет принять необходимые меры для запрета пролета воздушного пространства ЕС беларусскими авиакомпаниями и предотвращения доступа в аэропорты ЕС рейсов, выполняемых такими авиакомпаниями;

- солидарен с Латвией после необоснованной высылки латвийских дипломатов.

Европейский совет будет продолжать заниматься этим вопросом.

Наталия Медведева
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