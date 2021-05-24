Евросоюз закрывает небо для Минска. Перевозчикам указали не летать в Беларусь
Лидеры Европейского Союза поручили принять меры для запрета полетов беларусских самолетов в воздушном пространстве Евросоюза и использования ими аэропортов ЕС, а также призвали ввести новые санкции против режима Лукашенко. Об этом сообщается на сайте Евросовета.
В заявлении говорится, что Европейский совет решительно осуждает принужение к посадке самолета Ryanair в Минске, Беларусь, 23 мая 2021 года, поставившее под угрозу безопасность полетов, а также задержание беларусскими властями журналиста Романа Протасевича и Софии Сапеги.
Европейский совет:
- требует немедленного освобождения Протасевича и Сапеги и обеспечения их свободы передвижения;
- призывает Международную организацию гражданской авиации (ICAO) срочно расследовать этот беспрецедентный и неприемлемый инцидент;
- предлагает Совету как можно скорее принять дополнительные списки физических и юридических лиц на основе соответствующих санкций;
- призывает Совет принять дополнительные адресные экономические санкции и предлагает высокому представителю и Комиссии безотлагательно представить предложения с этой целью;
- призывает всех базирующихся в ЕС перевозчиков избегать перелетов через Беларусь;
- призывает Совет принять необходимые меры для запрета пролета воздушного пространства ЕС беларусскими авиакомпаниями и предотвращения доступа в аэропорты ЕС рейсов, выполняемых такими авиакомпаниями;
- солидарен с Латвией после необоснованной высылки латвийских дипломатов.
Европейский совет будет продолжать заниматься этим вопросом.
- 23 мая режим Лукашенко, используя истребитель, вынудил самолет Ryanair сесть в Минске, силовики сняли с рейса и задержали сооснователя оппозиционного Telegram-канала NEXTA Романа Протасевича.
- Госдеп США призвал созвать заседание ICAO из-за происшествия. В ICAO заявили, что действия Беларуси могли противоречить Чикагской конвенции.
- Президенты Латвии, Литвы и Эстонии призвали закрыть воздушное пространство Беларуси.
- Литва отказалась принимать и отправлять рейсы, проходящие через Беларусь. Летать над Беларусью прекратит и Великобритания.
- Президент Владимир Зеленский поручил Кабмину прекратить авиасообщение с Беларусью.
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