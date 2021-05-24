Захват самолета Ryanair. Великобритания не будет летать над Беларусью и работать с Белавиа

Авиакомпании Великобритании будут избегать воздушного пространства Беларуси после насильственной посадки самолета Ryanair в Минске и ареста оппозиционного блогера Романа Протасевича. Кроме того страна прекратит сотрудничество с авиакомпанией Белавиа. Об этом написал в Twitter министр транспорта Великоборитании Грант Шаппс.

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"После того, как вчера самолет Ryanair был вынужден направиться в Минск, я дал указание UK_CAA потребовать от авиакомпаний избегать воздушного пространства Беларуси, чтобы обеспечить безопасность пассажиров. Я также приостановил действие разрешения на деятельность Белавиа", – написал министр.

23 мая режим диктатора Беларуси Лукашенко, используя истребитель, вынудил самолет авиакомпании Ryanair рейса FR4978 Афины–Вильнюс сесть в Минске. Пассажиром самолета был сооснователь оппозиционного Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич, его задержали силовики.

В Международной организации гражданской авиации (ICAO) заявили, что такой инцидент "может противоречить Чикагской конвенции".

В парламентах восьми стран призвали приостановить полеты над Беларусью.

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Наталия Медведева

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