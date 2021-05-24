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Инцидент | Появилась реакция ICAO на захват самолета Ryanair в Минске: вспомнили Чикагскую конвенцию

24.05.2021, 07:49
Появилась реакция ICAO на захват самолета Ryanair в Минске: вспомнили Чикагскую конвенцию - Фото
Самолет Ryaniar в Вильнюсе (фото - ЕРА)

Вчерашняя принудительная посадка в Минске самолета авиакомпании Ryaniar, который следовал из Греции в Литву, "может противоречить Чикагской конвенции". Об этом заявили в пресс-службе Международной организации гражданской авиации (ICAO).

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Там "серьезно обеспокоены явно принудительной посадкой" борта с пассажирами.

"Мы надеемся, что больше информации будет официально подтверждено заинтересованными странами и операторами", – пока без резких формулировок отреагировали в ICAO.

СПРАВКА. Чикагская конвенция от 1944 года установила основные принципы работы международной авиации, в частности, правила полетов над территорией страны участницы, принцип национальной принадлежности воздушного судна, облегчение международных полетов, международные стандарты, рекомендуемую практику и т.д. Она продолжает действовать одинаково в условиях войны и чрезвычайных ситуаций, независимо от того, какие страны находятся в конфликте.

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  • 23 мая 2021-го режим диктатора Беларуси Лукашенко, используя истребитель, вынудил самолет авиакомпании Ryanair рейса FR4978 Афины–Вильнюс сесть в Минске.
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Евгений Пилипенко
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