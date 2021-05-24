Вчерашняя принудительная посадка в Минске самолета авиакомпании Ryaniar, который следовал из Греции в Литву, "может противоречить Чикагской конвенции". Об этом заявили в пресс-службе Международной организации гражданской авиации (ICAO).

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Там "серьезно обеспокоены явно принудительной посадкой" борта с пассажирами.

"Мы надеемся, что больше информации будет официально подтверждено заинтересованными странами и операторами", – пока без резких формулировок отреагировали в ICAO.

СПРАВКА. Чикагская конвенция от 1944 года установила основные принципы работы международной авиации, в частности, правила полетов над территорией страны участницы, принцип национальной принадлежности воздушного судна, облегчение международных полетов, международные стандарты, рекомендуемую практику и т.д. Она продолжает действовать одинаково в условиях войны и чрезвычайных ситуаций, независимо от того, какие страны находятся в конфликте.

Telegram-каналы NEXTA освещают события вокруг протестов против Лукашенко со дня их начала – 9 августа 2020-го. На канале не единожды появлялись анонсы оппозиционных акций. Сейчас на канал NEXTA Live подписаны более 1,2 млн пользователей, на NEXTA – под 600 000.

В октябре 2020-го лояльный режиму суд в Беларуси признал канал NEXTA-Live экстремистским.

23 мая 2021-го режим диктатора Беларуси Лукашенко, используя истребитель, вынудил самолет авиакомпании Ryanair рейса FR4978 Афины–Вильнюс сесть в Минске.

С борта КГБ снял сооснователя крупнейшего оппозиционного Telegram-канала NEXTA Романа Протасевича. Ему угрожает как минимум максимальный срок тюрьмы, сам он не исключает казни.

Лидер оппозиции страны в изгнании Тихановская назвала это операцией спецслужб Лукашенко.

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Евгений Пилипенко

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