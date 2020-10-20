Суд в Беларуси признал канал NEXTA-Live экстремистским. Он уже сменил название

Канал сменил название на HEXTA

Суд Центрального района Минска признал экстремистскими Telegram-канал NEXTA-Live и его логотип. Об этом сообщает БЕЛТА. Редакция NEXTA-Live уже сменила название канала.

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Суд установил, что видеоролики, опубликованные в NEXTA-Live, содержат признаки экстремистской деятельности. Речь идет об организации и публичных призывах к массовым беспорядкам.

В суде поручили Министерству информации Беларуси включить NEXTA-Live и логотип NEXTA в республиканский список экстремистских материалов и принять меры по ограничению доступа к ним в беларуском сегменте.

Создатели канала отметили, что решение суда касается только NEXTA-Live. Основной канал NEXTA и сатирическая Luxta "по-прежнему в законе".

"Что ж, мы бы рады перевернуть эту страницу, но так как мы работаем строго в рамках беларуского законодательства, будем теперь думать над ребрендингом", – говорится в сообщении NEXTA-Live.

Вскоре после этого канал сменил название на HEXTA.

В Беларуси продолжаются акции протеста против фальсификации президентских выборов. Оппозиционные беларуские каналы играют существенную роль в самоорганизации протестующих и распространении информации, которую игнорируют государственные СМИ.

Сегодня самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что его силовики найдут каждого участника протестов, и они "ответят за свои деяния".

Вадим Ребрина

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