Лукашенко пригрозил участникам протестов: В спокойном режиме найдем каждого

Сегодня Лукашенко назначил новых ректоров в трех университетах, студенты которых приняли участие в акциях протеста

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что его силовики найдут каждого участника протестов, и они "ответят за свои деяния". Об этом сообщает БЕЛТА.

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"Плохо, что шатаются по Минску, плохо, что ведут себя внаглую. Но мы поменяли тактику. Мы в спокойном режиме найдем каждого. Современные средства позволяют это делать, что мы, кстати, и делаем. И каждый ответит за свои деяния. Я тут не угрожаю. Мы в этом направлении работаем. И это дает определенный эффект", – сказал Лукашенко.

Сегодня он назначил новых ректоров в трех университетах, студенты которых приняли участие в акциях протеста, сообщает TUT.by.

Лукашенко заявил, что руководителями должны быть "преданные государству" люди. "Время требует не только хороших профессионалов. Сегодня время требует надежных людей, верных и преданных своему государству", – сказал он.

В Беларуси продолжаются акции протеста против фальсификации президентских выборов. На акции 10 октября были задержаны более 330 человек.

18 октября в ходе проведения Партизанского марша силовики задержали более 240 человек.

Вадим Ребрина

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