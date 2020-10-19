Более 240 задержанных. Как прошли вчерашние протесты в Беларуси – фото, видео
Больше всего митингующих задержали в Минске, также протесты проходили в других городах Беларуси, сообщает Вясна
Вчера в Беларуси проходили очередные воскресные акции протеста против режима самопровозглашенного президента Александра Лукашенко. Об этом сообщает издание TUT.by.
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В Минске на Партизанский марш вышли десятки тысяч человек, пишет Радио Свобода.
TUT.by отмечает, что в столице Беларуси силовики применяли оружие и другие спецсредства, задерживали автомобилистов и стреляли в протестующих.
По данным правозащитного центра Вясна, во время вчерашних акций протеста, были задержаны более 240 человек.
Больше всего протестующих задержали в Минске. Кроме того, аресты проводились в Бресте, Витебске, Гомеле, Дзержинске, Новогрудке, Новополоцке, Светлогорске, Сморгони, Фаниполе.
По данным Министерства внутренних дел страны, были задержаны 280 участников митингов.
- 9 августа 2020-го в РБ прошли выборы президента. ЦИК объявил, что победил возглавлявший страну 26 лет Лукашенко.
- После окончания выборов начались массовые протесты, которые были жестоко подавлены властями. Рабочие крупнейших предприятий начали выходить на забастовки. Оппозиция не признала победу Лукашенко, протесты продолжились.
- 27 августа президент РФ Владимир Путин заявил, что по просьбе Лукашенко Россия сформировала резерв правоохранителей, которые "помогут при необходимости" Беларуси.
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