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Более 240 задержанных. Как прошли вчерашние протесты в Беларуси – фото, видео

19.10.2020, 12:42
Более 240 задержанных. Как прошли вчерашние протесты в Беларуси – фото, видео - Фото
Протесты в Беларуси 18 октября (фото – TUT.by)

Больше всего митингующих задержали в Минске, также протесты проходили в других городах Беларуси, сообщает Вясна

Вчера в Беларуси проходили очередные воскресные акции протеста против режима самопровозглашенного президента Александра Лукашенко. Об этом сообщает издание TUT.by

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В Минске на Партизанский марш вышли десятки тысяч человек, пишет Радио Свобода.

TUT.by отмечает, что в столице Беларуси силовики применяли оружие и другие спецсредства, задерживали автомобилистов и стреляли в протестующих.

По данным правозащитного центра Вясна, во время вчерашних акций протеста, были задержаны более 240 человек.

Больше всего протестующих задержали в Минске. Кроме того, аресты проводились в Бресте, Витебске, Гомеле, Дзержинске, Новогрудке, Новополоцке, Светлогорске, Сморгони, Фаниполе. 

По данным Министерства внутренних дел страны, были задержаны 280 участников митингов. 

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Станислав Стороженко
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