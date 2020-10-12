Силовики в Беларуси разгоняли марш пенсионеров с помощью светошумовых гранат и газа: видео

Издание TUT.by отмечает, что спецсредства против людей пожилого возраста были применены после того, как они пытались "отбить" задержанных студентов

Сегодня в Минске прошел марш пенсионеров, силовики применяли против людей пожилого возраста спецсредства. Об этом пишет издание TUT.by.

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Издание отмечает, что возле Беларуского национального технического университета начались задержания студентов, которые вышли поддержать протестующих пенсионеров. Радио Свобода сообщило, что против людей пожилого возраста был применен слезоточивый газ, а также светошумовые гранаты.

Станислав Стороженко

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