UA

Силовики в Беларуси разгоняли марш пенсионеров с помощью светошумовых гранат и газа: видео

12.10.2020, 19:10
Силовики в Беларуси разгоняли марш пенсионеров с помощью светошумовых гранат и газа: видео - Фото
Протесты в Минске 12 октября (фото - TUT.by)

Издание TUT.by отмечает, что спецсредства против людей пожилого возраста были применены после того, как они пытались "отбить" задержанных студентов

Сегодня в Минске прошел марш пенсионеров, силовики применяли против людей пожилого возраста спецсредства. Об этом пишет издание TUT.by

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Издание отмечает, что возле Беларуского национального технического университета начались задержания студентов, которые вышли поддержать протестующих пенсионеров. Радио Свобода сообщило, что против людей пожилого возраста был применен слезоточивый газ, а также светошумовые гранаты. 

Станислав Стороженко
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Еще по теме
протесты в Беларуси силовики режим Лукашенко марш пенсионеров разгон демонстрантов

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
Саня-коронавирус. Откуда берутся бездомные и как они выживают во время карантина

ИсторииСаня-коронавирус. Откуда берутся бездомные и как они выживают во время карантина
 