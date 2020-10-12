Силовики в Беларуси разгоняли марш пенсионеров с помощью светошумовых гранат и газа: видео
12.10.2020, 19:10
Протесты в Минске 12 октября (фото - TUT.by)
Издание TUT.by отмечает, что спецсредства против людей пожилого возраста были применены после того, как они пытались "отбить" задержанных студентов
Сегодня в Минске прошел марш пенсионеров, силовики применяли против людей пожилого возраста спецсредства. Об этом пишет издание TUT.by.
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Издание отмечает, что возле Беларуского национального технического университета начались задержания студентов, которые вышли поддержать протестующих пенсионеров. Радио Свобода сообщило, что против людей пожилого возраста был применен слезоточивый газ, а также светошумовые гранаты.
- 9 августа 2020-го в Беларуси прошли выборы президента: Лукашенко объявил о своей победе и "побежденном проекте Запада". С той поры в стране проходят протесты против режима, их подавляют силовики.
- Многие страны Запада не признали Лукашенко легитимным президентом, к их заявлениям с оговорками присоединился и Кулеба.
- 23 сентября Лукашенко "тайно" принял присягу. Президент Зеленский заявил, что он может получить "что-то вроде Майдана".
- В этот же день министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Украина официально не признает Лукашенко президентом.
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