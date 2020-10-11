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11.10.2020, 20:59

Марш гордости в Минске: более 300 задержанных, стычки с ОМОНом – фото, видео

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Марш гордости в Минске: более 300 задержанных, стычки с ОМОНом – фото, видеоМарш гордости в Минске: более 300 задержанных, стычки с ОМОНом – фото, видеоМарш гордости в Минске: более 300 задержанных, стычки с ОМОНом – фото, видеоМарш гордости в Минске: более 300 задержанных, стычки с ОМОНом – фото, видеоМарш гордости в Минске: более 300 задержанных, стычки с ОМОНом – фото, видеоМарш гордости в Минске: более 300 задержанных, стычки с ОМОНом – фото, видеоМарш гордости в Минске: более 300 задержанных, стычки с ОМОНом – фото, видеоМарш гордости в Минске: более 300 задержанных, стычки с ОМОНом – фото, видеоМарш гордости в Минске: более 300 задержанных, стычки с ОМОНом – фото, видео
Марш гордости в Минске: более 300 задержанных, стычки с ОМОНом – фото, видеоМарш гордости в Минске: более 300 задержанных, стычки с ОМОНом – фото, видеоМарш гордости в Минске: более 300 задержанных, стычки с ОМОНом – фото, видеоМарш гордости в Минске: более 300 задержанных, стычки с ОМОНом – фото, видеоМарш гордости в Минске: более 300 задержанных, стычки с ОМОНом – фото, видеоМарш гордости в Минске: более 300 задержанных, стычки с ОМОНом – фото, видеоМарш гордости в Минске: более 300 задержанных, стычки с ОМОНом – фото, видеоМарш гордости в Минске: более 300 задержанных, стычки с ОМОНом – фото, видеоМарш гордости в Минске: более 300 задержанных, стычки с ОМОНом – фото, видео
Марш гордости в Минске: более 300 задержанных, стычки с ОМОНом – фото, видеоМарш гордости в Минске: более 300 задержанных, стычки с ОМОНом – фото, видеоМарш гордости в Минске: более 300 задержанных, стычки с ОМОНом – фото, видеоМарш гордости в Минске: более 300 задержанных, стычки с ОМОНом – фото, видеоМарш гордости в Минске: более 300 задержанных, стычки с ОМОНом – фото, видеоМарш гордости в Минске: более 300 задержанных, стычки с ОМОНом – фото, видеоМарш гордости в Минске: более 300 задержанных, стычки с ОМОНом – фото, видеоМарш гордости в Минске: более 300 задержанных, стычки с ОМОНом – фото, видеоМарш гордости в Минске: более 300 задержанных, стычки с ОМОНом – фото, видео

На улицы столицы Беларуси вышли десятки тысяч людей, ОМОН жестоко разгонял протестующих с применением спецсредств

На сегодняшних акциях протеста в Беларуси задержаны более 330 человек, список пополняется, сообщает правозащитный центр Весна.

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Около стелы "Минск – город герой" на проспекте Победителей произошли стычки протестующих с ОМОНом, есть пострадавшие, сообщает TUT.by. Милиция подтвердила применение спецсредств. Задержаны многие журналисты.

В Минске были закрыты станции метро Молодежная, Фрунзенская, Пушкинская, власти отключали мобильный интернет – он возобновил работу только в 18:50.

Telegram-канал Наша ніва сообщает, что на улицы Минска вышли более 100 000 демонстрантов, RFI сообщает о десятках тысяч.

Колонна протестующих у метро Пушкинская:

Стычка демонстрантов с ОМОНом у метро Пушкинская:

Жестокие задержания на улицы Романовская Слобода:

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Теги: протесты в Беларуси, беларусь, минск
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