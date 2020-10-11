Марш гордости в Минске: более 300 задержанных, стычки с ОМОНом – фото, видео

На сегодняшних акциях протеста в Беларуси задержаны более 330 человек, список пополняется, сообщает правозащитный центр Весна.
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Около стелы "Минск – город герой" на проспекте Победителей произошли стычки протестующих с ОМОНом, есть пострадавшие, сообщает TUT.by. Милиция подтвердила применение спецсредств. Задержаны многие журналисты.
В Минске были закрыты станции метро Молодежная, Фрунзенская, Пушкинская, власти отключали мобильный интернет – он возобновил работу только в 18:50.
Telegram-канал Наша ніва сообщает, что на улицы Минска вышли более 100 000 демонстрантов, RFI сообщает о десятках тысяч.
Колонна протестующих у метро Пушкинская:
Стычка демонстрантов с ОМОНом у метро Пушкинская:
Жестокие задержания на улицы Романовская Слобода:
Минск. Жесткие задержания на улице Романовская Слобода. Мужчину, лежащего на земле, держали трое неизвестных в балаклавах. В этот момент четвертый неизвестный в балаклаве с разгона ударил лежащего на земле человека ногой по голове. pic.twitter.com/yhpDQZlh1u— TUT.BY (@tutby) October 11, 2020