Беларусь. Лукашенко ездил в СИЗО КГБ встречаться с Бабарико: фото

По информации поддерживающего Лукашенко Telegram-канала, встреча длилась 4,5 часа

Сегодня, 10 октября, в Беларуси Александр Лукашенко посетил в СИЗО КГБ политзаключенного бизнесмена Виктора Бабарико, который был его основным конкурентом во время предвыборной кампании, но был арестован и не смог принять участия в выборах президента. Об этом сообщает поддерживающий Лукашенко Telegram-канал Пул первого.

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Как отмечается, Лукашенко 4,5 часа общался с находящимися в СИЗО представителями координационного совета и объединенного штаба беларуской оппозиции.

"Содержание беседы участники общим решением оставили в тайне", – говорится в сообщении.

Telegram-канал беларуского независимого СМИ TUT.by уточняет, что Лукашенко встретился с Бабарико.

На опубликованной фотографии встречи видны политзаключенные оппозиционеры Виктор и Эдуард Бабарико, Лилия Власова и Юрий Воскресенский.

Наталия Медведева

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