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Беларусь. Лукашенко ездил в СИЗО КГБ встречаться с Бабарико: фото

10.10.2020, 17:13
Беларусь. Лукашенко ездил в СИЗО КГБ встречаться с Бабарико: фото - Фото
Виктор Бабарико (Фото: EPA-EFE/TATYANA ZENKOVICH)

По информации поддерживающего Лукашенко Telegram-канала, встреча длилась 4,5 часа

Сегодня, 10 октября, в Беларуси Александр Лукашенко посетил в СИЗО КГБ политзаключенного бизнесмена Виктора Бабарико, который был его основным конкурентом во время предвыборной кампании, но был арестован и не смог принять участия в выборах президента. Об этом сообщает поддерживающий Лукашенко Telegram-канал Пул первого.

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Как отмечается, Лукашенко 4,5 часа общался с находящимися в СИЗО представителями координационного совета и объединенного штаба беларуской оппозиции.

"Содержание беседы участники общим решением оставили в тайне", – говорится в сообщении.

Telegram-канал беларуского независимого СМИ TUT.by уточняет, что Лукашенко встретился с Бабарико.

На опубликованной фотографии встречи видны политзаключенные оппозиционеры Виктор и Эдуард Бабарико, Лилия Власова и Юрий Воскресенский.

Встреча в СИЗО Александра Лукашенко с Виктором Бабарико и другими представителями оппозиции (Фото: Пул первого)
  • В конце мая 2020-го в РБ задержали оппозиционного блогера Сергея Тихановского: ему отказали в регистрации. После этого кандидатом зарегистрировалась его жена Светлана.  
  • 14 июля ЦИК Беларуси отказался регистрировать кандидатом в президенты банкира Бабарико: он считался главным конкурентом Лукашенко. Также отказано и Валерию Цепкало. Ранее против Бабарико открыли дело о неуплате налогов и легализации незаконно полученных доходов и арестовали. У Лукашенко заявили, что за Бабарико "стоят кукловоды из Газпрома". В стране прошли акции протеста, было более 250 задержанных.
  • 9 августа прошли выборы. ЦИК объявил, что победил Лукашенко (80,08%, у Тихановской – 10,09%). Оппозиция не признала его победу/ Тихановская отказалась от участия в акциях протеста и выехала в Литву под давлением властей. В стране началась революция.
Наталия Медведева
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