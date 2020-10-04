Протесты в Минске. Силовики Лукашенко применяют водометы, демонстранты один сломали: видео

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Протестующим в Минске удалось сломать один из водометов, но к силовикам приехали на подмогу новые, пишут беларуские СМИ

Сегодня в Минске проходит марш противников режима самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко. Cиловики уже применили водометы, однако протестующие сломали один из них, пишет TUT.BY.

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В издании отмечают, что перед протестом в город стянули спецтехнику, в том числе автозаки и водометы. Водомет применили против колонны на проспекте Победителей. После этого начались массовые задержания.

Отмечается, что также работал водомет у Стелы. К нему подбежал неизвестный мужчина и что-то выломал из конструкции. У водомета, работавшем на Машерова, начали отваливаться детали.

Позже на подмогу силовикам снова приехал водомет и начал поливать людей, к ОМОНУ присоединились сотрудники с ружьями, отмечают в издании.

Ранее сегодня были задержания у гостиницы Юбилейной и Дома профсоюзов, пишет источник. Большая колонна демонстрантов идет по проезжей части проспекта Машерова.

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Теги: протесты, беларусь, александр лукашенко, марш, минск, водомет
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