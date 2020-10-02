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Беларусь "предложила" послам Польши и Литвы уехать из страны, своих уже отозвала

02.10.2020, 17:42
Беларусь
Александр Лукашенко (Фото: Yauchen Erchak/ЕРА)

Также послов Польши и Литвы вызвали в МИД Беларуси и "предложили" сократить состав своих представительств

В МИД Беларуси заявили, что отзывают для консультаций своих послов в Польше и Литве и предложили послам этих стран уехать из Беларуси. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь МИД Беларуси Анатолий Глаз, сообщает Белта.

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"Послы Беларуси в Польше и Литве с 5 октября отзываются в Минск для консультаций. Послам Польши и Литвы в Беларуси, соответственно, предложено последовать данному примеру", – сказал он.

Также послов Польши и Литвы вызвали в МИД Беларуси и "предложили" сократить состав своих представительств: Польше – с 50 до 18, Литве – с 25 до 14.

Представитель МИД сказал, что такое решение принято "ввиду особой деструктивной роли, которую решило на практике играть руководство Польши и Литвы в отношении Беларуси".

Вадим Ребрина
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