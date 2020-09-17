UA

Лукашенко заявил о закрытии границы с Литвой и Польшей и усилении — с Украиной

17.09.2020, 20:50
Лукашенко заявил о закрытии границы с Литвой и Польшей и усилении — с Украиной - Фото
Александр Лукашенко (фото - ЕРА)

Самопровозглашенный президент на провластном митинге заявил о возможной войне с участием Беларуси, Польши и Литвы

Беларусь закроет границу с Литвой и Польшей и усилит границу с Украиной. Об этом на провластном женском форуме "За Беларусь" в Минске сообщил самопровозглашенный президент Александр Лукашенко.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

"Мы вынуждены отвести войска с улиц, пол-армии поставить под ружье и закрыть государственную границу с запада, прежде всего с Литвой и Польшей. Мы вынуждены усилить государственную границу, к величайшему сожалению, с нашей братской Украиной", - сказал Лукашенко.

При этом его слова участницы форума встретили одобрительными возгласами.

По сообщению БелТА, Лукашенко на форуме призвал Литву, Польшу и Украину "остановить своих безумных политиков, а также заявил, что Беларусь, Польша и Литва могут превратится "в театр военных действий".

"Я не хочу, чтобы моя страна воевала. Тем более я не хочу, чтобы Беларусь и та же Польша, Литва превратились в театр военных действий, где будут решаться не наши вопросы. Поэтому я сегодня перед этим залом самых красивых, продвинутых, патриотичных людей хочу обратиться к народам Литвы, Польши и Украины: остановите своих безумных политиков, не дайте развязаться войне" - сказал Лукашенко.

Также диктатор заявил, что "вынужден в последние дни вместе с президентом России и министром обороны отстроить общую защиту Союзного государства". 

  • 9 августа в Беларуси прошли выборы президента. Лукашенко объявил о своей победе. Уже больше месяца в стране проходят протесты против действующей власти, которые пытаются разгонять силовики.
  • 17 августа большинство фракций Европейского парламента заявили, что не признают результаты выборов в РБ. 
  • В ООН сообщили, что получили информацию о 450 задокументированных случаях пыток и жестокого обращения с людьми в Беларуси, когда их задерживали за участие в мирных акциях протеста. 
  • Сегодня Европейский парламент принял резолюцию, в которой официально не признал результаты выборов в Беларуси, а также "избрание" Лукашенко президентом.
  • ОБСЕ создала миссию для изучения ситуации в Беларуси.

Читайте также: Протестующий в Беларуси заявил, что силовики изнасиловали его дубинкой - HRW

Вадим Ребрина
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Еще по теме
война польша беларусь литва александр лукашенко

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
Тест. Хорошо ли вы знаете политическую кухню Одессы?

Тест. Хорошо ли вы знаете политическую кухню Одессы?
 