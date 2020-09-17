Лукашенко заявил о закрытии границы с Литвой и Польшей и усилении — с Украиной

Самопровозглашенный президент на провластном митинге заявил о возможной войне с участием Беларуси, Польши и Литвы

Беларусь закроет границу с Литвой и Польшей и усилит границу с Украиной. Об этом на провластном женском форуме "За Беларусь" в Минске сообщил самопровозглашенный президент Александр Лукашенко.

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"Мы вынуждены отвести войска с улиц, пол-армии поставить под ружье и закрыть государственную границу с запада, прежде всего с Литвой и Польшей. Мы вынуждены усилить государственную границу, к величайшему сожалению, с нашей братской Украиной", - сказал Лукашенко.

При этом его слова участницы форума встретили одобрительными возгласами.

По сообщению БелТА, Лукашенко на форуме призвал Литву, Польшу и Украину "остановить своих безумных политиков, а также заявил, что Беларусь, Польша и Литва могут превратится "в театр военных действий".

"Я не хочу, чтобы моя страна воевала. Тем более я не хочу, чтобы Беларусь и та же Польша, Литва превратились в театр военных действий, где будут решаться не наши вопросы. Поэтому я сегодня перед этим залом самых красивых, продвинутых, патриотичных людей хочу обратиться к народам Литвы, Польши и Украины: остановите своих безумных политиков, не дайте развязаться войне" - сказал Лукашенко.

Также диктатор заявил, что "вынужден в последние дни вместе с президентом России и министром обороны отстроить общую защиту Союзного государства".

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Вадим Ребрина

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