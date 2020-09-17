Протестующий в Беларуси заявил, что силовики изнасиловали его дубинкой - HRW

Еще несколько опрошенных правозащитниками активистов заявили об угрозах изнасилованием

30-летний программист из Минска, участник протестов против самопровозглашенного президента Александра Лукашенко, заявил о том, что 11 августа его в милицейской машине изнасиловал дубинкой сотрудник ОМОНа. Об этом говорится в отчете правозащитной организации Human Rights Watch.

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Алесь рассказал правозащитникам о том, что с ним произошло.

"[Омоновцы] требовали разблокировать телефон. Я отказался. Позвали старшего. Он стал угрожать – дубинку в задницу засуну. Потом разрезал мне шорты и трусы сзади, крест-накрест, крикнул своим, есть ли у кого презерватив… Я лежал на полу лицом вниз, но видел, как он презерватив натягивает на дубинку… И он засунул мне дубинку в задний проход… Вытащил, опять потребовал пароль. Кулаками и ногами бил: по ребрам, по лицу, в зубы – два передних зуба покрошились", - рассказал минчанин.

Он продемонстрировал HRW медицинские документы, подтверждающие травмы. Правозащитники отмечают, что на момент записи интервью 28 августа на лице мужчины все еще были видны следы побоев.

Это не единственный случай сексуального насилия или угроз со стороны беларуских силовиков.

18-летний минский студент Александр Бруханчик рассказал, что силовики задержали его вместе с двумя друзьями. После избиения в автозаке им также разрезали сзади штаны и угрожали изнасиловать дубинками. Одному из задержанных омоновцы остригли волосы на голове.

35-летний строитель Александр Газимов, задержанный силовиками 10 августа, также рассказал об избиении и угрозах изнасилованием.

Ранее в ООН сообщили, что получили информацию о 450 задокументированных случаях пыток и жестокого обращения с людьми в Беларуси, когда их задерживали за участие в мирных акциях протеста. В ООН отметили, что получили информацию о насилии против женщин и детей, "включая сексуальное насилие и изнасилование резиновыми дубинками".

9 августа в Беларуси прошли выборы президента. Лукашенко Уже больше месяца в стране проходят протесты против действующей власти, которые пытаются разгонять силовики. объявил о своей победе.



не признают результаты выборов в РБ. ольшинство фракций Европейского парламента заявили, что 17 августа б

Сегодня Европейский парламент принял резолюцию , в которой официально не признал результаты выборов в Беларуси, а также "избрание" Лукашенко президентом.

Вадим Ребрина

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