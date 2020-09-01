ООН: В Беларуси зафиксировано 450 случаев пыток, шесть человек пропали без вести

В ООН также отметили, что получили информацию о насилии против женщин и детей, включая сексуальное насилие

Эксперты ООН получили информацию о 450 задокументированных случаях пыток и жестокого обращения с людьми в Беларуси, когда их задерживали за участие в мирных акциях протеста. Также известно о шести пропавших без вести, сообщает пресс-служба ООН.

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"Эксперты ООН по правам человека призвали Беларусь прекратить пытки задержанных и привлечь к ответственности полицейских, которые, как сообщается, безнаказанно унижали и избивали протестующих, содержащихся под стражей", - говорится в сообщении.

В ООН также отметили, что получили информацию о насилии против женщин и детей, "включая сексуальное насилие и изнасилование резиновыми дубинками".

По данным организации, за последние недели в Беларуси были задержаны примерно 6700 человек, которые пытались реализовать свое право на мирные собрания. Среди задержанных есть журналисты и случайные прохожие, отмечают в ООН.

Эксперты призвали власти Беларуси "обеспечить незамедлительное освобождение всех лиц, участвовавших в мирных собраниях".

В ООН напомнили властям Беларуси, что непризнание лишения свободы представителями государства и отказ признать факт задержания - это насильственное исчезновение, даже если оно непродолжительно.

Вадим Ребрина

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