ОБСЕ создала миссию для изучения ситуации в Беларуси, призывает Лукашенко сотрудничать
В ОБСЕ считают, что в Беларуси существует серьезная угроза невыполнения ею своих обязательств в области прав человека
17 стран-участников ОБСЕ приняли решение прибегнуть к "Московскому механизму" в отношении Беларуси — будет создана экспертная комиссия, которая изучит нарушения прав человека в этой стране, включая фальсификацию выборов, и подготовит отчет с рекомендациями. Об этом сообщает пресс-служба ОБСЕ.
Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное
"Мы призываем беларуские власти сотрудничать с миссией", - говорится в заявлении ОБСЕ.
Там отметили, что многие заслуживающие доверия источники указывают на то, что власти в Беларуси несправедливо и насильственно задерживают граждан, которые мирно требуют свободных и справедливых выборов. Также в организации напомнили об отключении властями интернета в стране, аресты и изгнания оппозиционеров.
"Более того, беларуские власти не ответили на ранее сделанные представителями ОБСЕ предложения способствовать национальному диалогу между властями и представителями народа", - сказано в заявлении.
- 9 августа в Беларуси прошли выборы президента. Лукашенко объявил о своей победе. Уже больше месяца в стране проходят протесты против действующей власти, которые пытаются разгонять силовики.
- 17 августа большинство фракций Европейского парламента заявили, что не признают результаты выборов в РБ.
- В ООН сообщили, что получили информацию о 450 задокументированных случаях пыток и жестокого обращения с людьми в Беларуси, когда их задерживали за участие в мирных акциях протеста.
- Сегодня Европейский парламент принял резолюцию, в которой официально не признал результаты выборов в Беларуси, а также "избрание" Лукашенко президентом.
Читайте также: Протестующий в Беларуси заявил, что силовики изнасиловали его дубинкой - HRW
Комментарии