ОБСЕ создала миссию для изучения ситуации в Беларуси, призывает Лукашенко сотрудничать

В ОБСЕ считают, что в Беларуси существует серьезная угроза невыполнения ею своих обязательств в области прав человека

17 стран-участников ОБСЕ приняли решение прибегнуть к "Московскому механизму" в отношении Беларуси — будет создана экспертная комиссия, которая изучит нарушения прав человека в этой стране, включая фальсификацию выборов, и подготовит отчет с рекомендациями. Об этом сообщает пресс-служба ОБСЕ.

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"Мы призываем беларуские власти сотрудничать с миссией", - говорится в заявлении ОБСЕ.

Там отметили, что многие заслуживающие доверия источники указывают на то, что власти в Беларуси несправедливо и насильственно задерживают граждан, которые мирно требуют свободных и справедливых выборов. Также в организации напомнили об отключении властями интернета в стране, аресты и изгнания оппозиционеров.

"Более того, беларуские власти не ответили на ранее сделанные представителями ОБСЕ предложения способствовать национальному диалогу между властями и представителями народа", - сказано в заявлении.

Справка. Московский механизм позволяет группе из десяти или более государств-участников ОБСЕ создать миссию независимых экспертов для изучения особо серьезной угрозы выполнению обязательств в области прав человека государством-участником. Миссия экспертов подготовит отчет с рекомендациями и советами для Беларуси, ОБСЕ и международного сообщества по возможным решениям поднятых вопросов.

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Вадим Ребрина

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