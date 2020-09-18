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Заявление Лукашенко о закрытии границ Беларуси опровергли и в Литве, и в Польше

18.09.2020, 11:49
Заявление Лукашенко о закрытии границ Беларуси опровергли и в Литве, и в Польше - Фото
Пограничная служба Беларуси (Фото: gpk.gov.by)

В обеих странах заявили, что границы пока открыты и все пункты пропуска работают в обычном режиме

Пограничники Литвы и Польши опровергли вчерашние слова Александра Лукашенко, что "мы вынуждены закрыть государственную границу с запада, прежде всего с Литвой и Польшей". По словам погранслужб одной и другой страны, пока пункты пропуска на границе с Беларусью работают без перебоев.

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В Польше отметили, что граница между Беларусью и Польшей остается открытой, сбоев в работе пограничных служб пока нет, передает радиостанция RMF24. Официальная информация у пограничников о каких-либо изменениях в режиме работы пропускных пунктов также отсутствует.

Кроме того, польские пограничники отметили, что заявление Лукашенко никак не повлияло на увеличение потока машин на границе — "водители не паникуют и двигаются в обычном режиме".

Аналогичное заявление прозвучало от министра транспорта Литвы Ярослава Наркевича, передает местное издание Delfi. По его словам, никакой официальной информации о закрытии границ с Беларусью к ним не поступало и пропускная способность на пограничных пунктах остается прежней.

"У нас нет официальных анонсов, и пропускная способность нормальная, я бы даже сказал хорошая. 426 грузовиков выехали через Мядининкай (пункт пропуска — ред.) и 462 въехали в Литву",  отметил Наркевич.

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Дарья Мостовая
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