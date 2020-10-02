UA

Протесты в Беларуси. Тихановская хочет привлечь Меркель к переговорам

02.10.2020, 06:37
Протесты в Беларуси. Тихановская хочет привлечь Меркель к переговорам - Фото
Светлана Тихановская (Фото: Valdemar Doveiko/EPA)

Экс-кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская уверена, что Россия также должна быть подключена к переговорам

Оппозиционный экс-кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская надеется на поддержку канцлера Германии Ангелы Меркель в вопросе организации новых выборов в Беларуси. Об этом сообщает DW.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Тихановская через своего представителя заявила о намерении приехать в Берлин в начале следующей недели.

"Мы обсудим с Ангелой Меркель ситуацию в Беларуси и возможность того, чтобы она исполнила посредническую роль в переговорах о новых выборах в Беларуси", - заявила Тихановская.

Она считает, что Россия также должна быть подключена к переговорам.

На дебатах в бундестаге 30 сентября канцлер Меркель пообещала, что Германия будет и впредь бороться за демократию и права человека, в частности в Беларуси.

"Германия не признает победы Лукашенко на выборах. Мы призываем его вступить в диалог со своим народом без вмешательства со стороны Востока или Запада. Федеральное правительство осуждает то, что ежедневно происходит в Беларуси – выхолащивание демократических процедур и насилие против оппозиции", – подчеркнула Меркель.

Читайте также: Протесты и забастовки против Лукашенко. Хроника революции в Беларуси

Арина Толина
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Еще по теме
Ангела Меркель протесты Светлана Тихановская

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
4 года в 14 цифрах. Как изменился ПриватБанк спустя четыре года после национализации

Партнер проекта – ПриватБанк4 года в 14 цифрах. Как изменился ПриватБанк спустя четыре года после национализации
 