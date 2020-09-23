В Минске силовики разгоняют протестующих водометами и жестко задерживают: видео
23.09.2020, 20:15
Фото: Белсат
В МВД Беларуси подтвердили применение спецсредств
У музея истории "Великой Отечественной войны" в Минске силовики применяют к протестующим против инаугурации Александра Лукашенко спецсредства, в том числе водометы. Людей жестко задерживают. Об этом сообщают беларуские СМИ.
По данным журналистов, силовики используют водометы с краской.
Столкновения на Пушкинской.
Минская милиция в комментарии Интерфакс подтвердила задержания участников протестов и использование против них спецсредств. В МВД Беларуси считают происходящее "несанкционированным митингом".
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