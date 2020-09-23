В Минске силовики разгоняют протестующих водометами и жестко задерживают: видео

В МВД Беларуси подтвердили применение спецсредств

У музея истории "Великой Отечественной войны" в Минске силовики применяют к протестующим против инаугурации Александра Лукашенко спецсредства, в том числе водометы. Людей жестко задерживают. Об этом сообщают беларуские СМИ.

По данным журналистов, силовики используют водометы с краской.

Столкновения на Пушкинской.

Минская милиция в комментарии Интерфакс подтвердила задержания участников протестов и использование против них спецсредств. В МВД Беларуси считают происходящее "несанкционированным митингом".

9 августа в Беларуси прошли выборы президента. Лукашенко Уже больше месяца в стране проходят протесты против действующей власти, которые пытаются разгонять силовики. объявил о своей победе.

17 сентября Европарламент принял резолюцию, в которой официально не признал результаты президентских выборов и Лукашенко как "президента Беларуси".

23 сентября Лукашенко принял присягу президента Беларуси, о инаугурации заранее не сообщалось.

Лукашенко принял присягу Глава МИД Литвы Линкявичус назвал инаугурацию Лукашенко фарсом.

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Вадим Ребрина

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