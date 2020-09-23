Тихановской в ЦИК Беларуси угрожали "оставить детей сиротами", если она не покинет страну
Пресс-секретарь беларуской оппозиционерки Светланы Тихановской Анна Красулина рассказала, чем угрожали политику в кабинете главы ЦИК РБ
11 августа в кабинете главы ЦИК РБ беларускому оппозиционному политику Светлане Тихановской угрожали, что ее дети останутся сиротами, если она не уедет из страны. Об этом рассказала ее пресс-секретарь Анна Красулина в интервью YouТube-каналу И грянул Грэм.
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"Совершенно очевидно, что она уехала не сама. Она была поставлена перед очень жестким выбором – либо ее дети будут расти сиротами, либо она покинет страну", – заявила Красулина.
Также Красулина добавила, что ей этого достаточно, чтобы понять поступок Тихановской и не осуждать ее за него.
- 9 августа в Беларуси прошли выборы президента. Лукашенко объявил о своей победе. Уже больше месяца в стране проходят протесты против действующей власти, которые пытаются разгонять силовики.
- 11 августа Тихановская в кабинете главы ЦИК Беларуси с листа зачитала обращение, в котором она призвала сторонников не противостоять милиции. Оппозиция считает, что видео записали под давлением силовиков. В тот же день Тихановская выехала в Литву.
- 17 сентября Европарламент принял резолюцию, в которой официально не признал результаты президентских выборов и Лукашенко как "президента Беларуси".
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