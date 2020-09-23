Тихановской в ЦИК Беларуси угрожали "оставить детей сиротами", если она не покинет страну

Пресс-секретарь беларуской оппозиционерки Светланы Тихановской Анна Красулина рассказала, чем угрожали политику в кабинете главы ЦИК РБ

11 августа в кабинете главы ЦИК РБ беларускому оппозиционному политику Светлане Тихановской угрожали, что ее дети останутся сиротами, если она не уедет из страны. Об этом рассказала ее пресс-секретарь Анна Красулина в интервью YouТube-каналу И грянул Грэм.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

"Совершенно очевидно, что она уехала не сама. Она была поставлена перед очень жестким выбором – либо ее дети будут расти сиротами, либо она покинет страну", – заявила Красулина.

Также Красулина добавила, что ей этого достаточно, чтобы понять поступок Тихановской и не осуждать ее за него.

9 августа в Беларуси прошли выборы президента. Лукашенко Уже больше месяца в стране проходят протесты против действующей власти, которые пытаются разгонять силовики. объявил о своей победе.

сторонников не противостоять милиции. Оппозиция считает, что видео записали под давлением силовиков. В тот же день Тихановская выехала в Литву. 11 августа Тихановская в кабинете главы ЦИК Беларуси с листа зачитала обращение , в котором она призвала

17 сентября Европарламент принял резолюцию, в которой официально не признал результаты президентских выборов и Лукашенко как "президента Беларуси".

Читайте также: "Загнать народ обратно в концлагерь уже не удастся". Что будет с протестами в Беларуси

Владислав Сердюк

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.