Тихановская: Задержание основателя NEXTA – операция спецслужб Лукашенко

Лидер беларусской оппозиции Светлана Тихановская назвала сегодняшнее задержание основателя Telegram-канала NEXTA Романа Протасевича спецоперацией спецслужб диктатора Александра Лукашенко. Об этом Тихановская написала в своем ТГ-канале.

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"Абсолютно очевидно, что это операция спецслужб по захвату самолета – ради того, чтобы задержать активиста и блогера Романа Протасевича", – написала лидер беларусской оппозиции.

По ее словам, режим поставил под угрозу безопасность пассажиров на борту и всей гражданской авиации "ради расправы над человеком, который был редактором самых крупных беларусских независимых телеграм-каналов".

Она напомнила, что режим Лукашенко признал Протасевича террористом и в Беларуси ему угрожает смертная казнь.

По словам Тихановской, она уже обратилась в офис Ryanair и Международную организацию гражданской авиации, потребовав начать расследование по факту произошедшего и принять меры вплоть до исключения Беларуси из ICAO.

"С сегодняшнего дня ни один человек, который совершает полет над Беларусью, не может быть уверен в своей безопасности. Ведь режим злоупотребляет правилами воздушного сообщения ради того, чтобы захватывать несогласных", – резюмировала Тихановская.

Сегодня, 23 мая, в Беларуси якобы из-за сообщения о минировании срочно посадили самолет авиакомпании Ryanair рейса Афины – Вильнюс. Был задержан находившийся на борту основатель крупнейшего беларуского оппозиционного Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич.

Наталия Медведева

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