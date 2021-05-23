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В Минске срочно посадили самолет Ryanair: задержан основатель NEXTA – Радио Свобода

23.05.2021, 15:02
В Минске срочно посадили самолет Ryanair: задержан основатель NEXTA – Радио Свобода - Фото
Роман Протасевич (скриншот видео канала Дождь)

В Беларуси якобы из-за сообщения о минировании срочно посадили самолет авиакомпании Ryanair рейса Афины – Вильнюс. Был задержан находившийся на борту основатель крупнейшего беларуского оппозиционного Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич, передает беларуское бюро Радио Свобода.

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Как сообщается, самолет совершил незапланированную посадку в аэропорту Минска, так как пилоты получили сообщение о бомбе на борту. Прибывшие в аэропорт беларуские саперы ее не нашли.

Также был проведен повторный досмотр пассажиров, пишут журналисты. Во время него был задержан Роман Протасевич – сооснователь и экс-главред Telegram-канала NEXTA, который является одним из главных рупоров протестов против режима самопровозглашенного президента Александра Лукашенко. После ухода из NEXTA Протасевич работает над другим крупным оппозиционным Telegram-каналом – Беларусь головного мозга.

Протасевич ранее выехал из Беларуси из-за опасения преследований со стороны спецслужб. Вместе с другим сооснователем NEXTA Степаном Путило он объявлен нелегитимным режимом Лукашенко в межгосударственный розыск. Их внесли в "список террористов", обвиняют в организации массовых беспорядков и возбуждении социальной розни.

Как пишет NEXTA, Протасевичу грозит смертная казнь в Беларуси.

На треке полета с Flight Radar 24 видно, что самолет находился у границы с Литвой, однако затем почему-то развернулся и ушел на посадку в сторону Минска. В близком к режиму Telegram-канале Пул первого пишут, что это Лукашенко "дал безоговорочную команду: самолет разворачивать и принимать". Там преподносят эту "команду" с пропагандистским клише "Беларусь защитила Европу".

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Марк Сировой
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