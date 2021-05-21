Беларуские силовики не отпускают журналистов TUT.BY, хотя сроки задержания истекли

В Беларуси трех сотрудников TUT.BY спустя трое суток после задержания перевели в СИЗО. Других просто не выпускают, хотя допустимые 72 часа после задержания истекли. Об этом сообщается в Telegram-канале оппозиционного портала.

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В редакции утверждают, что минимум трех задержанных переводят в СИЗО в Жодино. Это главный редактор Марина Золотова, редактор Ольга Лойко и журналист Елена Толкачева.

"Перевод в СИЗО означает, что они являются подозреваемыми. Судя по озвученной ранее информации, по уголовному делу по об уклонении от уплаты налогов (ч. 2 ст. 243 УК Беларуси)", – сообщают в TUT.BY.

Также в редакции напомнили, что всего силовики задержали 14 сотрудников сайта, а вдова основателя портала Юрия Зиссера находится под домашним арестом. При этом в TUT.BY утверждают, что у многих уже истекли допустимые 72 часа после задержания, однако их так и не выпустили.

В декабре 2020-го беларуский суд лишил медиа-портал TUT.BY статуса СМИ, так как на сайте якобы размещается "недостоверная информация, которая вредит государственным интересам".

18 мая 2021-го сайт TUT.BY заблокировали, а в редакцию и домой к сотрудникам пришли с обысками. Блокировку сайта в беларуском Мининформе объяснили "многочисленными фактами нарушений закона о СМИ в части размещения запрещенной информации".

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Оксана Житнюк

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