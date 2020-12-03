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"Наносил вред интересам государства". Беларуский суд лишил портал Tut.by статуса СМИ

03.12.2020, 16:57
Иллюстративное фото: depositphotos.com

Экономический суд Беларуси лишил медиа-портал Tut.by статуса СМИ. Производство было открыто по иску Министерства информации – в ведомстве сочли, что на сайте размещается "недостоверная информация", которая вредит государственным интересам. Об этом рассказал на своем портале сам Tut.by.

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В суде представитель Мининформа заявил, что портал "массово дезинформировал население о порядке распределения и расходования бюджетных средств", а также публиковал "информацию, не соответствующую действительности, которая дискредитировала деятельность госорганов".

Tut.by  в своих возражениях указал, что это дело направлено против информационного суверенитета Беларуси, а также, что истец не указал, в чем именно заключался нарушенный "государственный интерес".

Всего за период с 7 августа текущего года портал получил четыре предупреждения о нарушениях, одно из которых позже было признано недействительным. По беларуским законам лишить издание статуса СМИ можно после вынесения ему двух и более предупреждений в течение одного года.

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Дарья Мостовая
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