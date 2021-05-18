В Беларуси заблокировали крупнейший оппозиционный ресурс

В Беларуси заблокировали оппозиционный ресурс TUT.BY. Об этом сообщается в Telegram-канале беларуского интернет-издания.

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Комитет госконтроля сообщил, что против должностных лиц TUT.BY открыли дело за уклонение от налогов (ч.2 ст. 243 УК РБ).

Мининформ Беларуси заблокировал TUT.BY, объяснив это "многочисленными фактами нарушений закона о СМИ в части размещения запрещенной информации".

Telegram-канал TUT.BY сообщает, что к нескольким редакторам сайта, включая главреда, утром 18 мая домой пришли из департамента финрасследований.

По словам редакции портала, силовики также пришли в офис TUT.BY. Сотрудники, которые были на рабочем месте, перестали отвечать на звонки.

"Перестали выходить на связь журналисты и фотографы, которые приехали к офису — Артем Майоров ("Белорусы и рынок"), Дарья Бурякина (TUT.BY), Александр Чернухо (Onliner), супруга основателя TUT.BY Юрия Зиссера Юлия Чернявская", – сообщают в Telegram-канале TUT.BY.

В октябре 2020-го суд в Беларуси признал канал NEXTA-Live экстремистским.

В декабре беларуский суд лишил медиа-портал TUT.BY статуса СМИ, так как на сайте якобы размещается "недостоверная информация, которая вредит государственным интересам".

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Оксана Житнюк

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