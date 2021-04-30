"Мы знаем, где их семьи". Режим Лукашенко анонсировал зачистку активной оппозиции Беларуси
С "радикальными оппозиционерами", которыми режим Александра Лукашенко пугает граждан в Беларуси, будут бороться так, как Моссад с врагами Израиля или спецслужбы США c террористами вроде Усамы бен Ладена. Такие сравнения привел на канале СТВ командующий внутренними войсками Беларуси Николай Карпенков, сообщает tut.by.
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Оппозицию замглавы МВД Беларуси назвал "зарвавшейся кровожадной", пригрозил, что "возмездие неотвратимо" и "мы их без срока давности найдем и зачистим, и сделаем мир свободнее".
"Знаем, где они находятся, с кем они общаются, какая у них недвижимость, где находятся их семьи. <...> Я ни на что не намекаю, но если поступит приказ <...> наша реакция будет молниеносной и удар будет сокрушительным, и он будет симметричен абсолютно во всех планах и замыслах, которые имела оппозиция", – заявил Карпенков.
Себя он считает "настоящим патриотом" "среди героев" и "в очень хорошей компании".
- Карпенков с "титушками" громил кафе в Минске во время протестов в 2020-м (видео).
- 4 января 2021-го были опубликованы записи разговоров якобы спецслужб Беларуси, которые обсуждали в 2012 году убийство журналиста Павла Шеремета, который был взорван в машине в 2016-м.
- 15 января 2021-го в сети появилось аудио разговора якобы Карпенкова с подчиненными осенью 2020-го: он прямо "либо покалечить, либо изувечить, либо убить" активных протестующих.
- "Вопрос времени и числа жертв": лидер оппозиции в изгнании Светлана Тихановская предрекает закат режима Лукашенко.
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