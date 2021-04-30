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"Мы знаем, где их семьи". Режим Лукашенко анонсировал зачистку активной оппозиции Беларуси

30.04.2021, 11:58
Николай Карпенков (скриншот из видеозаписи)

С "радикальными оппозиционерами", которыми режим Александра Лукашенко пугает граждан в Беларуси, будут бороться так, как Моссад с врагами Израиля или спецслужбы США c террористами вроде Усамы бен Ладена. Такие сравнения привел на канале СТВ командующий внутренними войсками Беларуси Николай Карпенков, сообщает tut.by.

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Оппозицию замглавы МВД Беларуси назвал "зарвавшейся кровожадной", пригрозил, что "возмездие неотвратимо" и "мы их без срока давности найдем и зачистим, и сделаем мир свободнее".

"Знаем, где они находятся, с кем они общаются, какая у них недвижимость, где находятся их семьи. <...> Я ни на что не намекаю, но если поступит приказ <...> наша реакция будет молниеносной и удар будет сокрушительным, и он будет симметричен абсолютно во всех планах и замыслах, которые имела оппозиция", – заявил Карпенков.

СПРАВКА. 9 августа 2020-го в Беларуси прошли выборы президента: Лукашенко объявил о своей победе и "побежденном проекте Запада". Массовые протесты против фальсификаций результатов выборов и режима жестоко подавили. Протестная активность с той поры сошла на нет.

Себя он считает "настоящим патриотом" "среди героев" и "в очень хорошей компании".

Читайте также: В Беларуси в бане задержали 20 человек за "использование протестной символики" 

Евгений Пилипенко
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беларусь репрессии александр лукашенко оппозиция ОМОН николай карпенков
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