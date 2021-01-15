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Опубликована "прослушка замминистра МВД Беларуси": говорит об убийствах и "лагерях" видео

15.01.2021, 13:41
Николай Карпенков (Фото - СВУ Беларуси)
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Инициатива BYPOL опубликовала аудиозапись разговора якобы заместителя министра внутренних дел Беларуси Николая Карпенкова. Тот рассказывает о применении силовиками оружия против мирных протестующих, а также создании базы данных митингующих и "лагерей для особо острокопытных". 

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СПРАВКА. BYPOL – инициатива сотрудников силовых ведомств Беларуси, которые публично или непублично заявили о своем несогласии с режимом и уволились из органов. Занимается сбором доказательств по совершенным преступлениям против мирно протестующих белоруских граждан. В декабре прошлого года лидер оппозиции Беларуси Светлана Тихановская заявила о создании "Единой книги регистрации преступлений", разработанной совместно с BYPOL.

Человек с голосом Карпенкова говорит, что самопровозглашенным президентом Александром Лукашенко силовики "прикрыты со всех сторон в плане применения оружия".

"Как президент говорил, что если прет (протестующий – ред.) на тебя — применяй оружие, получается, вот нелетальное. В упор: по ногам, в живот, по яйцам. Чтобы понял, что он сотворил и что наделал, когда придет в сознание. Ну нанесите ему что-то в таком ну виде: либо покалечить, либо изувечить, либо убить. Применять оружие ему прямо в лоб, прямо в лоб, прямо в лицо, прямо туда, после чего он уже никогда, получается, не вернется в то состояние, в котором он находился", – сказал якобы Карпенков.

Помимо этого, он добавил, что если условного митингующего "не откачают", то "туда ему и дорога".

Якобы Карпенков отмечает, что Лукашенко поручил создать базу данных тех, кого задержали во второй раз.

"Сказано разработать, сделать лагерь, ну не для военнопленных, не для интернированных даже, а лагерь для особо острокопытных, такой для отселения. И поставить колючую проволоку, получается, по периметру. Два помещения сделать: топка — этаж, кормили — этаж, чтобы работали. Но там их держать, пока все не успокоится", – добавил он.

Также на записи предполагаемый Карпенков вспоминает и об Украине.

"Если мы не устоим, следующий повод будет связан с Российской Федерацией, развал (Беларуси – ред.) пойдет ее, и тогда, говорит, мало что от этой Беларуси останется: поделят между Литвой, Украиной и Польшей", — заявляет якобы замминистра МВД Беларуси.

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Станислав Стороженко
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