Диктатор Беларуси Александр Лукашенко собрал сегодня, 30 декабря, минский отряд милиции особого назначения и военных, наградил их, а также рассказал о неких "кукловодах" за рубежом и местных "приспешниках-коллаборационистах", которые через протесты "пытаются возродить" и "героизировать нацизм". Сюжет об этом показал обслуживающий режим пропагандистский канал Беларусь 1.

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"Если бы люди в погонах зря ели хлеб и в те августовские дни дрогнули, мы сегодня жили бы в другой стране", – сообщил он. По словам Лукашенко, "спустя годы" протестующие против него "поймут, что совершили" силовики в 2020 году.

Он заверил их в безнаказанности: "Каждый сотрудник и человек в погонах должен знать и понимать, что на нашей стороне закон, и что вы защищены государством".

Непризнанный большинством демократий мира Лукашенко заверил ОМОН и военных, что "возле наших западных и северных границ идет постоянное наращивание военного потенциала", добавив, словно это что-то экстраординарное, что в Польше и странах Балтии "регулярно проводят учения войска НАТО".

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Он подчеркнул, что "никаким майданам в Беларуси не бывать", снова упомянув "ситуацию у наших южных соседей" и посетовав на "радикалов"-протестующих. "Мы уже с вами видели таких в кадрах немецкой кинохроники, восторженно марширующих с БЧБ-флагами и портретами фюрера", – попугал он силовиков.

Под конец церемонии омоновцы вручили Лукашенко черный берет "за особые заслуги": "Теперь вы полноценный боец ОМОНа", – сказали ему.

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Видео: 1 Беларусь, TUT.by

Евгений Пилипенко

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