Лукашенко заговорил о "центре американских спецслужб" в Киеве. Кулеба ответил мемом
Самопровозглашенный президент Беларуси не показал каких-либо доказательств существования "центров" спецслужб США в Киеве
Против Беларуси якобы "работают мощнейшие спецслужбы мира", в частности, США якобы создали под Варшавой и в Киеве "центры" спецслужб. Об этом заявил самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко.
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Министр иностранны дел Украины Дмитрий Кулеба ответил на новость о заявлении Лукашенко мемом из фильма Стартрек.
https://t.co/BVsdCnQnDv pic.twitter.com/LfrpllcUpa— Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) November 20, 2020
Лукашенко заявил, что американские спецслужбы якобы с помощью современных технологий и Интернета "расшатывают обстановку на всей планете". По его словам, якобы в этих "центрах" сидят "американцы – умные, талантливые, способные люди". Каких-либо доказательств существования "центров" он не предоставил.
- 29 октября Лукашенко заявил, что Анджей Дуда стал президентом Польши, якобы сфальсифицировав выборы.
- 15 ноября самопровозглашенный президент сказал, что к ситуации с протестами в Беларуси причастны Литва, Польша и Украина.
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