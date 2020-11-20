Лукашенко заговорил о "центре американских спецслужб" в Киеве. Кулеба ответил мемом

Самопровозглашенный президент Беларуси не показал каких-либо доказательств существования "центров" спецслужб США в Киеве

Против Беларуси якобы "работают мощнейшие спецслужбы мира", в частности, США якобы создали под Варшавой и в Киеве "центры" спецслужб. Об этом заявил самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко.

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Министр иностранны дел Украины Дмитрий Кулеба ответил на новость о заявлении Лукашенко мемом из фильма Стартрек.

Лукашенко заявил, что американские спецслужбы якобы с помощью современных технологий и Интернета "расшатывают обстановку на всей планете". По его словам, якобы в этих "центрах" сидят "американцы – умные, талантливые, способные люди". Каких-либо доказательств существования "центров" он не предоставил.

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Станислав Стороженко

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