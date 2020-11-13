"Чья б корова мычала". Лукашенко обиделся на Зеленского за непризнание его президентом
"Надо умудриться, чтобы за полтора-два года обвалить доверие к себе со стороны народа", – сказал Лукашенко
Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко ответил на решение Украины официально называть его просто по имени и фамилии. Видео ответа на соответствующий вопрос украинского журналиста опубликовала Белта.
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Журналист спросил, как Лукашенко относится к президенту Владимиру Зеленскому, который, по словам журналиста, якобы лично распорядился называть того просто Лукашенко.
"Володе Зеленскому надо самому опасаться, чтобы его не назвал кто-то просто Зеленским, а не президентом, потому что все к тому идет. С 70% он обвалился недавно до 22-30%. Надо умудриться, чтобы за полтора-два года обвалить доверие к себе со стороны народа. Поэтому грубо скажу: чья б корова мычала, а Зеленского — молчала", – сказал Лукашенко.
30 октября в МИД Украины заявили, что, начиная с 5 ноября – дня завершения каденции Лукашенко – Украина официально будет называть его просто "Александром Лукашенко", то есть без определения должности/статуса.
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