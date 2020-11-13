"Чья б корова мычала". Лукашенко обиделся на Зеленского за непризнание его президентом

"Надо умудриться, чтобы за полтора-два года обвалить доверие к себе со стороны народа", – сказал Лукашенко

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко ответил на решение Украины официально называть его просто по имени и фамилии. Видео ответа на соответствующий вопрос украинского журналиста опубликовала Белта.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Журналист спросил, как Лукашенко относится к президенту Владимиру Зеленскому, который, по словам журналиста, якобы лично распорядился называть того просто Лукашенко.

"Володе Зеленскому надо самому опасаться, чтобы его не назвал кто-то просто Зеленским, а не президентом, потому что все к тому идет. С 70% он обвалился недавно до 22-30%. Надо умудриться, чтобы за полтора-два года обвалить доверие к себе со стороны народа. Поэтому грубо скажу: чья б корова мычала, а Зеленского — молчала", – сказал Лукашенко.

30 октября в МИД Украины заявили, что, начиная с 5 ноября – дня завершения каденции Лукашенко – Украина официально будет называть его просто "Александром Лукашенко", то есть без определения должности/статуса.

Вадим Ребрина

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.